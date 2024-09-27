Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Listeye Türkiye damga vurdu

27 Eylül 2024 10:41 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:41

Doğa güzellikleri, tarihi, kültürel zenginliği ve coğrafi konumuyla dünya listesine giren şehirler gezginlerin veya turistlerin hayalleri arasında yer alıyor. Sonbaharda seyahat etmek isteyen vatandaşlar ekonomik duruma göre bu şehirlere gitmenin planını yapıyor. Dünyanın en güzel şehirleri listesi merak edildi. Listede Türkiye'nin de sıralaması belli oldu. İşte dünyanın en güzel 50 şehri...

Tarihi, doğa güzellikleri, zengin kültürel mirası ve benzersiz coğrafi konumuyla dünya listesine giren şehirler gezginlerin veya yerleşip yeni hayat kurmak isteyenlerin tercihi oluyor. Gezginlerin gözdesi olan bu şehirler, mutlaka görülmesi gereken yerler olarak anılıyor. Dünyanın dört bir yanından gezi yazarları, seyahat acenteleri ve gezi bloglarının katılımıyla hazırlanan "Dünyanın En Güzel Şehirleri" listesi, Flightnetwork.com tarafından yayınlanmıştı. Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye​ de yer alıyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL 50 ŞEHRİ

Sonbahar tatili yapmak isteyenler veya yurt dışına gitmek isteyenler alternatif şehirlere göz atıyor. Dünyanın en güzel 50 şehri gezginlerin araştırdığı konuların en başında geliyor. İşte dünyanın en güzel 50 şehri...

PARİS​ / FRANSA

NEW YORK​ / ABD

LONDRA / İNGİLTERE

VENEDİK / İTALYA

VANCOUVER / KANADA

BARCELONA / İSPANYA

CAPE TOWN / GÜNEY AFRİKA

SAN FRANCİSCO / ABD

SİDNEY / AVUSTRALYA

ROMA / İTALYA

SİNGAPUR

LİZBON / PORTEKİZ

AMSTERDAM / HOLLANDA

PRAG / ÇEKYA

RİO DE JANEİRO / BREZİLYA

BUDAPEŞTE / MACARİSTAN

İSTANBUL / TÜRKİYE

TOKYO / JAPONYA

VİYANA / AVUSTURYA

BUENOS AİRES / ARJANTİN

TORONTO / KANADA

SAN DİEGO / ABD

QUEBEC / KANADA

HONG KONG

CHİCAGO / ABD

BRUGGE / BELÇİKA

MADRİD / İSPANYA

HAVANA / KÜBA

DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

FLORANSA/ İTALYA

EDİNBURGH / İSKOÇYA

QUİTO / EKVADOR

ZÜRİH / İSVİÇRE

ST. PETERSBURG / RUSYA

CUSCO / PERU

BERLİN / ALMANYA

HANOİ / VİETNAM

QUEENSTOWN / YENİ ZELANDA

SAN MİGUEL DE ALLENDE / MEKSİKA

SEUL / GÜNEY KORE

DUBROVNİK / HIRVATİSTAN

SAN SEBASTİAN / İSPANYA

BANGKOK / TAYLAND

CARTAGENA / KOLOMBİYA

DUBLİN / İRLANDA

MARAKEŞ / FAS

BERGEN / NORVEÇ

JAIPUR / HİNDİSTAN

BEIJING / ÇİN

ATİNA / YUNANİSTAN