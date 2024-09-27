Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Listeye Türkiye damga vurdu
Doğa güzellikleri, tarihi, kültürel zenginliği ve coğrafi konumuyla dünya listesine giren şehirler gezginlerin veya turistlerin hayalleri arasında yer alıyor. Sonbaharda seyahat etmek isteyen vatandaşlar ekonomik duruma göre bu şehirlere gitmenin planını yapıyor. Dünyanın en güzel şehirleri listesi merak edildi. Listede Türkiye'nin de sıralaması belli oldu. İşte dünyanın en güzel 50 şehri...
Tarihi, doğa güzellikleri, zengin kültürel mirası ve benzersiz coğrafi konumuyla dünya listesine giren şehirler gezginlerin veya yerleşip yeni hayat kurmak isteyenlerin tercihi oluyor. Gezginlerin gözdesi olan bu şehirler, mutlaka görülmesi gereken yerler olarak anılıyor. Dünyanın dört bir yanından gezi yazarları, seyahat acenteleri ve gezi bloglarının katılımıyla hazırlanan "Dünyanın En Güzel Şehirleri" listesi, Flightnetwork.com tarafından yayınlanmıştı. Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye de yer alıyor.
DÜNYANIN EN GÜZEL 50 ŞEHRİ
Sonbahar tatili yapmak isteyenler veya yurt dışına gitmek isteyenler alternatif şehirlere göz atıyor. Dünyanın en güzel 50 şehri gezginlerin araştırdığı konuların en başında geliyor. İşte dünyanın en güzel 50 şehri...
PARİS / FRANSA
NEW YORK / ABD
LONDRA / İNGİLTERE
VENEDİK / İTALYA
VANCOUVER / KANADA
BARCELONA / İSPANYA
CAPE TOWN / GÜNEY AFRİKA
SAN FRANCİSCO / ABD
SİDNEY / AVUSTRALYA
ROMA / İTALYA
SİNGAPUR
LİZBON / PORTEKİZ
AMSTERDAM / HOLLANDA
PRAG / ÇEKYA
RİO DE JANEİRO / BREZİLYA
BUDAPEŞTE / MACARİSTAN
İSTANBUL / TÜRKİYE
TOKYO / JAPONYA
VİYANA / AVUSTURYA
BUENOS AİRES / ARJANTİN
TORONTO / KANADA
SAN DİEGO / ABD
QUEBEC / KANADA
HONG KONG
CHİCAGO / ABD
BRUGGE / BELÇİKA
MADRİD / İSPANYA
HAVANA / KÜBA
DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
FLORANSA/ İTALYA
EDİNBURGH / İSKOÇYA
QUİTO / EKVADOR
ZÜRİH / İSVİÇRE
ST. PETERSBURG / RUSYA
CUSCO / PERU
BERLİN / ALMANYA
HANOİ / VİETNAM
QUEENSTOWN / YENİ ZELANDA
SAN MİGUEL DE ALLENDE / MEKSİKA
SEUL / GÜNEY KORE
DUBROVNİK / HIRVATİSTAN
SAN SEBASTİAN / İSPANYA
BANGKOK / TAYLAND
CARTAGENA / KOLOMBİYA
DUBLİN / İRLANDA
MARAKEŞ / FAS
BERGEN / NORVEÇ
JAIPUR / HİNDİSTAN
BEIJING / ÇİN
ATİNA / YUNANİSTAN
Türkiye'nin dünyanın en güzel şehirleri arasında olması çok güzel bi haber ya, sonbaharda mutlaka bir yerlere gideceğim