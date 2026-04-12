Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı, ortalık karıştı! Türk mutfağından o çorbalarımız bakın kaçıncı sırada yer aldı

8. Shio Ramen (Japonya): Tonkotsu'ya göre çok daha berrak ve hafif olan, genellikle tavuk ve deniz ürünleri suyu kullanılarak, deniz tuzu (shio) ile tatlandırılan ramen türü.

9. Pozole (Meksika): İri taneli beyaz mısır (hominy) ve tavuk etiyle saatlerce kaynatılan, üzerine turp ve marul eklenerek yenen kırmızı veya yeşil çorba.

10. Minestrone (İtalya): Listenin tek Avrupalısı. İçine makarna veya pirinç eklenen, mevsimine göre taze sebzeler ve parmesan kabuklarıyla kaynatılan o yoğun İtalyan klasiği.