Dünyanın en iyi domatesleri sıralaması belli oldu! Türkiye’den bir ilçe listeye girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gastronomi dünyasının prestijli kurumu Taste Atlas, bu sefer de dünyanın en iyi domateslerini seçti. Dünya çapında yüzlerce farklı bölgenin domateslerinin değerlendirildiği listede Türkiye’den ise bir ilçenin domatesi yer aldı. İşte dünyanın en iyi domatesleri sıralaması...
Ana yemekten tatlıya, salatadan böreğe yemek adına ne varsa değerlendiren Taste Atlas’ın bu sefer ki çalışması domatesler üzerine oldu. Lezzetinden kokusuna birden çok parametreye bakılarak dünyanın farklı bölgelerine ait domatesler değerlendirildi. Dünyanın en iyi domatesleri sıralamasında özellikle Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgeler yoğunlukla yer alırken, Türkiye’den de bir domates türü listeye girmeyi başardı...
San Marzano Domatesi (İtalya) – 4.6
Santorini Domatesi (Yunanistan) – 4.5
Datterino Domatesi (İtalya) – 4.4
Costoluto Fiorentino Domatesi (İtalya) – 4.1
Piennolo del Vesuvio Domatesi (İtalya) – 4.1
Cuore di Bue Domatesi (İtalya) – 3.8
Ayaş Domatesi (Türkiye) – 3.7
Creole Domatesi (ABD) – 3.4