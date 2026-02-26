Dünyanın en iyi domatesleri sıralaması belli oldu! Türkiye’den bir ilçe listeye girdi

Ana yemekten tatlıya, salatadan böreğe yemek adına ne varsa değerlendiren Taste Atlas’ın bu sefer ki çalışması domatesler üzerine oldu. Lezzetinden kokusuna birden çok parametreye bakılarak dünyanın farklı bölgelerine ait domatesler değerlendirildi. Dünyanın en iyi domatesleri sıralamasında özellikle Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgeler yoğunlukla yer alırken, Türkiye’den de bir domates türü listeye girmeyi başardı...