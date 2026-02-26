Dünyanın en iyi domatesleri sıralaması belli oldu! Türkiye’den bir ilçe listeye girdi

Menü Kapat
Şubat 26, 2026 14:30
Gastronomi dünyasının prestijli  kurumu Taste Atlas, bu sefer de dünyanın en iyi domateslerini seçti. Dünya çapında yüzlerce farklı bölgenin domateslerinin değerlendirildiği listede Türkiye’den ise bir ilçenin domatesi yer aldı. İşte dünyanın en iyi domatesleri sıralaması...

Ana yemekten tatlıya, salatadan böreğe yemek adına ne varsa değerlendiren Taste Atlas’ın bu sefer ki çalışması domatesler üzerine oldu. Lezzetinden kokusuna birden çok parametreye bakılarak dünyanın farklı bölgelerine ait domatesler değerlendirildi. Dünyanın en iyi domatesleri sıralamasında özellikle Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgeler yoğunlukla yer alırken, Türkiye’den de bir domates türü listeye girmeyi başardı...

San Marzano Domatesi

DÜNYANIN EN İYİ DOMATESLERİ

San Marzano Domatesi (İtalya) – 4.6  

Santorini Domatesi

Santorini Domatesi (Yunanistan) – 4.5  

Datterino Domatesi

Datterino Domatesi (İtalya) – 4.4

Costoluto Fiorentino Domatesi

Costoluto Fiorentino Domatesi (İtalya) – 4.1

Piennolo del Vesuvio Domatesi

Piennolo del Vesuvio Domatesi (İtalya) – 4.1  

Cuore di Bue Domatesi

Cuore di Bue Domatesi (İtalya) – 3.8

Ayaş Domatesi

Ayaş Domatesi (Türkiye) – 3.7  

Creole Domatesi

Creole Domatesi (ABD) – 3.4

