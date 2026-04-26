Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 10:42
26.04.2026
saat ikonu 10:53
Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından olan TasteAtlas, bu sefer dünyanın en iyi kabak yemeklerini sıraladı. Bugüne kadar çorbasından et yemeklerine, tatlısından hamurişlerine kadar dünyanın en iyi yemeklerine listesine giren Türkiye, kabak yemekleri ile de şampiyonlar listesine adını yazdırdı.

Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

Kabak ile yapılan yemekler, özellikle diyet yapanlar ve vejetaryenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Ancak Türk mutfağı her yemekte olduğu gibi kendine özgü pişirme teknikleri ve baharatları ile kabak yemeğini adete bir şahesere çeviriyor. Bu kapsamda TasteAtlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi kabak yemekleri listesinde Türk mutfağı da birden fazla yemekle yer alıyor. İşte kabağın başrolde olduğu o listenin detayları…

Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

DÜNYANIN EN İYİ KABAK YEMEKLERİ

20. Puccia Pugliese – İTALYA

19. Pizza vegeteriana – İTALYA

18. Pisto – İSPANYA

17. Fanesca – EKVADOR

Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

16. Kızartma – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

15. Briám – YUNANİSTAN

14. Paillassons de courgettes – FRANSA

13. Ciorbă de văcuţă – ROMANYA

12. Kafteji – TUNUS

Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

11. Doenjang jjigae - GÜNEY KORE

10. Nakji bokkeum - GÜNEY KORE

9. Kolokythoanthoi – YUNANİSTAN

8. Kabak mücveri – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

7. Kolokithopita – YUNANİSTAN

6. Sundubu jjigae - GÜNEY KORE

5. Tomatokeftedes – YUNANİSTAN

4. Janjetina ispod peke – DALMAÇYA

Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

3. Kimchi jjigae - GÜNEY KORE

2. Puglia – İTALYA

1. Kolokithakia tiganita – YUNANİSTAN

Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden olan kabak dolması ise listede 30. sırada yer aldı. 

