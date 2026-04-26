Dünyanın en iyi kabak yemekleri listelendi: Türk mutfağı bu sefer “Kabak” ile şampiyonlar listesine girdi

Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından olan TasteAtlas, bu sefer dünyanın en iyi kabak yemeklerini sıraladı. Bugüne kadar çorbasından et yemeklerine, tatlısından hamurişlerine kadar dünyanın en iyi yemeklerine listesine giren Türkiye, kabak yemekleri ile de şampiyonlar listesine adını yazdırdı.
Kabak ile yapılan yemekler, özellikle diyet yapanlar ve vejetaryenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Ancak Türk mutfağı her yemekte olduğu gibi kendine özgü pişirme teknikleri ve baharatları ile kabak yemeğini adete bir şahesere çeviriyor. Bu kapsamda TasteAtlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi kabak yemekleri listesinde Türk mutfağı da birden fazla yemekle yer alıyor. İşte kabağın başrolde olduğu o listenin detayları…
20. Puccia Pugliese – İTALYA
19. Pizza vegeteriana – İTALYA
18. Pisto – İSPANYA
17. Fanesca – EKVADOR
16. Kızartma – TÜRKİYE
15. Briám – YUNANİSTAN
14. Paillassons de courgettes – FRANSA
13. Ciorbă de văcuţă – ROMANYA
12. Kafteji – TUNUS
11. Doenjang jjigae - GÜNEY KORE
10. Nakji bokkeum - GÜNEY KORE
9. Kolokythoanthoi – YUNANİSTAN
8. Kabak mücveri – TÜRKİYE
7. Kolokithopita – YUNANİSTAN
6. Sundubu jjigae - GÜNEY KORE
5. Tomatokeftedes – YUNANİSTAN
4. Janjetina ispod peke – DALMAÇYA
3. Kimchi jjigae - GÜNEY KORE
2. Puglia – İTALYA
1. Kolokithakia tiganita – YUNANİSTAN
Türk mutfağının sevilen yemeklerinden olan kabak dolması ise listede 30. sırada yer aldı.