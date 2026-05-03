Dünyanın en iyi kuruyemişleri seçildi: Türkiye listeyi resmen salladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en prestijli lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, küresel çapta yaptığı değerlendirmelerle en iyi kuru yemişleri sıralayarak gastronomi dünyasına yepyeni bir tartışma konusu sundu. Milyonlarca kullanıcının, yemek eleştirmeninin ve gurmenin oylarıyla aylar süren titiz bir çalışmayla şekillenen bu devasa liste, sadece lezzeti değil aynı zamanda bölgesel tarım kültürlerini de tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Özellikle sağlıklı ve katkısız atıştırmalıklara olan ilginin küresel ölçekte rekor kırması, bu tür detaylı gastronomi listelerinin bilinçli tüketiciler tarafından çok daha yakından takip edilmesini sağlıyor. Açıklanan son sıralamada Türkiye'nin farklı yörelerinden çıkan efsanevi lezzetlerin ilk on listesine adeta ambargo koyması, ülkemizin bu alandaki eşsiz potansiyelini bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı. Gurur kaynağı olan yöresel mahsullerimiz, sadece kendi iç pazarımızda değil uluslararası seçkin mutfaklarda da ne kadar büyük ve saygın bir yere sahip olduğunu son derece açık bir şekilde gösteriyor.
Geleneksel beslenme alışkanlıklarının hızla değiştiği günümüzün modern dünyasında, kuru yemişler artık sadece basit birer atıştırmalık olmaktan çıkıp sağlıklı yaşamın en temel yapıtaşlarından biri hâline geldi. Dünyanın dört bir yanından gelen yöresel tatları titizlikle puanlayan TasteAtlas platformu, gastronomi meraklılarının her zaman en çok güvendiği ve kararlarına referans aldığı rehberlerin başında yer alıyor. Farklı iklimlerin, yüksek dağlık bölgelerin ve mineral bakımından zengin toprak yapılarının ürünlere kattığı o benzersiz aromalar, bu küresel oylamada en belirleyici kriter olarak uzmanların karşısına çıkıyor. Yayınlanan bu sarsıcı listede özellikle Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasının diğer kıtalara karşı ezici bir üstünlük kurması, bu topraklardaki binlerce yıllık tarım geleneğinin ne kadar köklü olduğunu net bir biçimde ispatlıyor. Türkiye ise sahip olduğu olağanüstü coğrafi çeşitlilik ve asırlık bereketli araziler sayesinde bu prestijli sıralamanın ilk onuna tam üç farklı eşsiz lezzet sokarak hak ettiği o saygın konumu gururla alıyor.
10. Almendra de Mallorca (İspanya): İspanya'nın dünyaca ünlü Mallorca adasının muhteşem güneşinde yetişen bu özel badem türü, hafif tatlımsı aroması ve yoğun yağ oranıyla özellikle Avrupa'daki lüks pastanelerin vazgeçilmezi olarak listenin onuncu sırasında kendisine yer buluyor.
9. Aydın Kestanesi (Türkiye): Yüksek mineral değerleri, enfes tadı ve kabuğundan çok kolay soyulan kusursuz yapısıyla sadece kış aylarının değil, tüm yılın en değerli enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilen bu harika ürünümüz dünya dokuzuncusu oluyor.
8. Nocciola del Piemonte (İtalya): Dünyaca ünlü dev çikolata markalarının bir numaralı ana ham maddesi olarak kullandığı bu nefis İtalyan fındığı, damakta bıraktığı çıtır dokusu ve inanılmaz uzun raf ömrüyle en iyiler arasındaki yerini her zaman korumayı başarıyor.
7. Giresun Tombul Fındığı (Türkiye): Karadeniz'in zorlu ve bol yağışlı ikliminde yetişen, yüksek yağ oranı ve benzersiz lezzetiyle küresel pazarda adeta bir altın değerinde olan bu eşsiz fındığımız listeye yedinci sıradan son derece güçlü bir giriş yapıyor.
6. Mandorle Sicilia (İtalya): Sicilya adasının sıcak güneşinde yavaş yavaş olgunlaşan ve yoğun badem aromasıyla bilinen bu yöresel tür, Akdeniz diyetinin en temel yapıtaşlarından biri olarak dünyaca ünlü gurmelerden her zaman çok yüksek notlar alıyor.
5. Castanha da Terra Fria (Portekiz): Ağaçtan koparılması kesinlikle yasak olan ve sadece doğal yollarla yere düştüğünde toplanmasına izin verilen bu özel Portekiz kestanesi, hafif tatlı ve yoğun kıvamlı dokusuyla listeyi zorlayarak beşinci sıraya kadar tırmanmayı başarıyor.
4. Marcona Bademi (İspanya): Dünyanın açık ara en kaliteli ve lezzetli badem türü olarak bilinen Marcona, ağızda eriyen tereyağını andıran yumuşak dokusu ve inanılmaz lezzetiyle zirveyi zorlayarak dördüncü sıraya yerleşiyor.
3. Antep Fıstığı (Türkiye): Benzersiz zümrüt yeşili rengi, muazzam narenciye aroması ve damak çatlatan eşsiz lezzetiyle 4.6 gibi rekor bir puan alan gururumuz Antep Fıstığı, dünyanın en iyi üçüncü kuru yemişi olarak bu devasa listeye damga vuruyor.
2. Pistacchio Verde di Bronte (İtalya): Sicilya'daki aktif Etna Yanardağı'nın volkanik ve son derece verimli eteklerinde özenle yetiştirilen bu fıstık türü, yine 4.6 gibi olağanüstü bir puanla TasteAtlas listesinin en güçlü ve değerli ikinci ürünü unvanını alıyor.
1. Fystiki Aeginas - Aegina Fıstığı (Yunanistan): Yunanistan'ın tarihi Aegina adasında on dokuzuncu yüzyıldan beri tamamen geleneksel ve organik yöntemlerle üretilen bu özel fıstık, 4.6 puanlık eşsiz skoruyla dünyanın en iyi kuru yemişi seçilmiş vaziyette.