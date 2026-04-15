Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu! 100 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:37
15.04.2026
saat ikonu 11:41
Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu! 100 ülke arasında Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından olan Taste Atlas, bu sefer dünyanın en iyi mutfaklarını değerlendirdi. Farklı kıtalarda farklı yemek alışkanlıkları ile 100 ülkenin bulunduğu en iyi mutfaklar listesinde Türkiye’nin yeri dikkat çekti.

Kebabından mantısına, köftelerinden sebze yemeklerine kadar 81 ilde yüzlerce leziz yemeğe ev sahipliği yapan Türk mutfağı dünya çapında da ilgi görüyor. Lezzetiyle damak çatlatan tariflerin pek çoğu tescilleniyor ve insanlar her yıl o yemekleri yiyebilmek için farklı bölgelerden seyahat ediyor. Dünyanın en iyi mutfaklarının yer aldığı listede ise Türk mutfağı hatrı sayılır bir sıralamaya yerleşti. İşte dünyanın en iyi mutfakları ve Türkiye’nin sıralaması…

DÜNYANIN EN İYİ MUTFAKLARI

  • İtalya - 4.64
  • Yunanistan - 4.60

  • Peru - 4.54
  • Portekiz - 4.53

  • İspanya - 4.53
  • Japonya - 4.49

Türkiye - 4.49

Türk mutfağı listede 7. sırada yer alarak dünyanın en iyi mutfakları arasında hatırı sayılır bir konuma sahip 

  • Çin
  • Fransa

  • Endonezya
  • Meksika
  • Sırbistan

  • Hindistan
  • Polonya
  • ABD

  • Vietnam
  • Brezilya
  • Hırvatistan

  • Güney Kore
  • Lübnan
  • Gürcistan

  • Macaristan
  • Kolombiya
  • Tayland

  • Filipinler
  • Arjantin
  • Almanya

  • Rusya
  • Malezya
  • Fas

  • Romanya
  • Şili
  • Çekya

  • Güney Afrika
  • Bulgaristan
  • Avusturya

  • Filistin
  • Mısır
  • Etiyopya

  • Kanada
  • Tunus
  • İran

  • Ukrayna
  • Litvanya
  • Suriye

  • Cezayir
  • Hollanda
  • Suudi Arabistan

  • Ekvador
  • İngiltere
  • İsveç

  • Bosna Hersek
  • Makedonya
  • Venezuela

  • Danimarka
  • Trinidad
  • Nikaragua

  • Porto Riko
  • Libya
  • Bengal

  • Avustralya
  • Sri Lanka
  • Finlandiya

  • Ürdün
  • Bolivya
  • Norveç

  • Azerbaycan
  • Belçika
  • Küba

  • İsviçre
  • Irak
  • Uruguay

  • Pakistan
  • Afganistan
  • Slovakya

  • Eritre
  • Arnavutluk
  • İskoçya

  • Belarus
  • İrlanda
  • Haiti

  • Dominik Cumhuriyeti
  • Paraguay
  • Slovenya

  • Kosta Rika
  • Bahamalar
  • Ermenistan

  • Letonya
  • Estonya
  • Singapur

  • Karadağ
  • İsrail
  • Malta

  • Nijerya
  • Laos
  • Kenya

  • Kazakistan
  • Katar
  • Kıbrıs

