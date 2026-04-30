Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

KAYNAK:
Sputnik
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 17:19
1
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı. Dünya çapında farklı kıtalarda ve ülkelerde yer alan plajlar seyahat severlerin gündeminde hızlı bir şekilde yer alırken, Türkiye’den sadece bir plaj listede kendine yer buldu. İşte Filipinler’den Yunanistan’a dünyanın en iyi 50 plajı listesinin detayları.

2
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de doğal güzellikleri ile her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan plajlar bulunuyor. Ancak sadece bir plajımız dünyanın en iyi 50 plajı listesine girmeye hak kazandı. İnsanın ayakların altından kayan altın sarısı kumları, mavinin farklı tonlarına ev sahipliği yapan suları ile herkesi kendine hayran bırakan plajlar, kendi içinde yarışırken, Türkiye’den listeye giren plaj milli gurur yaşattı.  

3
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

DÜNYANIN EN İYİ PLAJLARI

1.Entalula Plajı, Filipinler

2.Fteri Plajı, Yunanistan

3.Wharton Plajı, Avustralya

4.Nosy Iranja, Madagaskar

5.East Beach, Vomo Adası, Fiji

4
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

6.Shoal Bay East, Anguilla

7.Dhigurah, Maldivler

8.Playa Balandra, Meksika

9.Koh Rong, Kamboçya

10.Donald Duck Bay, Tayland

5
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

11.Cayo de Agua, Venezuela

12.Cala Macarella, İspanya

13.One Foot Island, Cook Adaları

14.Princess Diana Plajı, Barbuda

15.Turquoise Bay, Avustralya

6
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

16.PK 9 Plajı, Fransız Polinezyası

17.Grace Bay, Turks ve Caicos

18.Cala Dei Gabbiani, İtalya

19.Saadiyat Plajı, Birleşik Arap Emirlikleri

20.Canto de la Playa, Dominik Cumhuriyeti

7
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

21.Wineglass Bay, Avustralya

22.Pink Beach, Endonezya

23.Paradise Plajı, Tayland

24.Anse Source d’Argent, Seyşeller

25.Kalanggaman, Filipinler

8
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

26.Seven Mile Beach, Cayman Adaları

27.Freedom Beach, Tayland

28.Siesta Beach, ABD

29.Kaputaş Plajı, Türkiye

30.Cayo Zapatilla, Panama

9
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

31.The Baths, Britanya Virjin Adaları

32.Cabo San Juan del Guia, Kolombiya

33.Baia do Sancho, Brezilya

34.Porto Katsiki, Yunanistan

35.Santa Giulia, Fransa

10
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

36.Blue Lagoon, Fiji

37.Playa Xpu Ha, Meksika

38.Ofu Plajı, Amerikan Samoası

39.Playa Cofete, İspanya

40.Le Morne Plajı, Mauritius

11
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

41.Flamenco Plajı, Porto Riko

42.Grand Anse, Grenada

43.Praia da Falésia, Portekiz

44.Pontal do Atalaia, Brezilya

45.Boulder Plajı, Güney Afrika

12
Dünyanın en iyi plajları listesi açıklandı! Türkiye’den sadece bir plaj listeye girdi

46.Porto Timoni, Yunanistan

47.Paje Plajı, Zanzibar

48.La Pelosa, İtalya

49.Cas Abao, Curaçao

50.Keem Plajı, İrlanda

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.