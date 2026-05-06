Dünyanın en iyi salataları seçildi! Türk mutfağının vazgeçilmezi listeye bodoslama girdi

Dünyanın en iyi yiyeceklerini seçen TasteAtlas bu sefer de salata konusuna el attı. Gastronomi dünyasının prestijli platformu, farklı bölgelerden, birbirinden farklı malzemelerle hazırlanan en iyi salataları seçti. Ana yemeklerin yanında sofraları zenginleştiren en iyi salatalar listesinde Türk mutfağından bir lezzet listeye üst sıralardan giriş yaptı.
Kimi oldukça sade, kimi hiç beklenmedik malzemelerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bazısı yüzyıllar boyu devam eden bir gelenek, bazısı ise modern dünyanın yeni trendlerinden. Fakat hepsi de dünyanın en iyi salataları listesine girmeye hak kazandı. İşte TasteAtlas tarafından lezzeti tescillenmiş salatalar…
Listenin zirvesinde 4.3 puanla Girit'in gururu Dakos yer alıyor. Bu sadece bir salata değil, bir doku şöleni. "Paximadi" adı verilen sert arpa peksimetlerinin üzerine rendelenmiş taze domates, ufalanmış Myzithra peyniri, kaliteli zeytinyağı ve kekik eklenerek hazırlanıyor. Peksimetin domatesin suyuyla hafifçe yumuşaması, tabağın en karakteristik özelliği.
"Çoban Salatası"nın (Shopska) daha zengin bir versiyonu olan bu tarif, Bulgar mutfağının vazgeçilmezlerinden. Domates, salatalık ve soğana ek olarak; mantar, haşlanmış yumurta ve jambonun eklenmesiyle oldukça doyurucu bir öğüne dönüşüyor.
3. SNEZHANKA SALATA (BULGARİSTAN)
İsmi "Pamuk Prenses" anlamına gelen bu ferahlatıcı lezzet, süzme yoğurdun başrolde olduğu bir Balkan klasiği. Bol sarımsak, dereotu, ceviz ve salatalık ile birleşen süzme yoğurt, meze ile salata arasındaki ince çizgide muazzam bir denge kuruyor.
4. HOURİA (TUNUS)
Kuzey Afrika esintileri taşıyan Houria, haşlanmış ve püre haline getirilmiş havuçlarla hazırlanıyor. İçine giren harissa sosu, sarımsak, kimyon ve sirke tabağa derinlik katarken, Tunus'un baharat kültürünü en sade haliyle yansıtıyor.
5. MECHOUİA SALATASI (TUNUS)
Közlenmiş soğan, biber, domates ve sarımsağın kabaca doğranmasıyla elde edilen bu salata, Tunus mutfağının en ikonik tabaklarından biri. Zeytinyağı, kimyon ve karabiberle harmanlanan sebzeler; genellikle üzerine ton balığı veya haşlanmış yumurta eklenerek servis ediliyor.
6. HORİATİKİ (YUNANİSTAN)
Dünyaca ünlü "Geleneksel Yunan Salatası". Marul içermeyen, iri dilimlenmiş domates, salatalık, kırmızı soğan ve üzerinde tek parça halinde servis edilen büyük bir feta peyniri ile karakterize edilen bu tabak, Akdeniz sadeliğinin zirvesi.
7. PECEL (DOĞU CAVA, ENDONEZYA)
Endonezya mutfağının bu egzotik tabağı, hem bir sos hem de bir salata. Haşlanmış taze sebzelerin üzerine dökülen, kavrulmuş yer fıstığı ve çeşitli baharatlarla hazırlanan o meşhur sos, her ısırıkta farklı bir aromayı ön plana çıkarıyor.
Bulgaristan'ın ulusal yemeği olarak kabul edilen bu salata, bayrağın renklerini temsil edercesine; domates, salatalık ve rendelenmiş beyaz peynirden oluşuyor. Sadelik ve tazelik arayanların ilk tercihi.
Ve işte gururumuz! Listenin 9. sırasında, Türkiye'nin en özgün lezzetlerinden biri olan Antalya Piyazı yer alıyor. Onu ülkenin geri kalanındaki piyazlardan ayıran en büyük fark ise sosunda gizli. Haşlanmış kuru fasulyelerin üzerine dökülen; tahin, sirke, limon suyu ve sarımsaktan oluşan o yoğun, kadifemsi sos, bu tabağı bir salatadan çok bir başyapıta dönüştürüyor. Üzerine eklenen haşlanmış yumurta ve domatesle tamamlanan bu lezzet, dünya listelerinde hakkı olan yeri fazlasıyla alıyor.
Tibet ve Çin mutfağında oldukça popüler olan "Tokatlanmış Salatalık", salatalıkların ezilerek sosu daha iyi emmesi tekniğiyle hazırlanıyor. Siyah sirke, susam yağı ve bol sarımsak ile harmanlanan bu kıtır lezzet, harika bir atıştırmalık.
Orta Doğu'nun en sevilenlerinden olan Fattoush, bayat pide ekmeklerinin kızartılarak veya fırınlanarak salataya dahil edilmesiyle oluşuyor. Sumak ve nar ekşisinin verdiği o mayhoş tat, bu salatanın imzası niteliğinde.
12. CAPRESE SALATASI (CAPRİ, İTALYA)
Dünyanın en şık ve en basit salatası olabilir. Taze mozzarella dilimleri, olgun domatesler ve taze fesleğen yaprakları... İtalya bayrağının renklerini taşıyan bu tabak, kalitenin malzemede gizli olduğunu kanıtlıyor.
Et temelli bir salata olan Larb, Laos'un gayri resmi milli yemeği. Baharatlı kıyma, taze otlar ve kavrulmuş pirinç tozu ile hazırlanan bu yemek, Güneydoğu Asya'nın aromatik dünyasını sofralara taşıyor.
Listede yer alan bir diğer Türk klasiği ise Kısır. İnce bulgurun salça, nar ekşisi, taze soğan ve maydanozla muhteşem dansı, yabancı gurmelerin de kalbini çalmış durumda. Anadolu'nun her köşesinde farklı bir yorumu olan bu lezzet, "salata" kategorisinin en doyurucu üyelerinden.