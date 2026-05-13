Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Zirvedeki yemek tartışmaya neden oldu

Yaptığı değerlendirmelerle gastronomi dünyasına damga vuran yemek platformu TasteAtlas bu sefer de dünyanın en iyi Türk yemeklerini açıkladı. Zengin mutfağı ile dünya çapında önemli bir yere sahip olan Türk mutfağının en beğenilen yemeği olarak seçilen tabak ise kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu.
Türk mutfağı etten sakatata, sebzeden bakliyata her alanda enfes lezzetlere sahip yemekleri ile tanınıyor. Orantılı baharat kullanımı ve ince detaylara sahip pişirme teknikleri ise yemeklerin ana malzemeleri kadar önem taşıyor. Prestijli gastronomi platformu TasteAtlas ise yaptığı çalışmada Türk yemeklerini değerlendirdi. Farklı yörelere ait yiyeceklerin yer aldığı dünyanın en iyi Türk yemekleri listesinde ise çıkan sonuç pek çok kişiyi şaşkına çevirdi. İşte tartışmalara neden olan o liste…
10- BAL KAYMAK
Türkiye'de kahvaltının vazgeçilmez bir parçası olan bal kaymak, su mandası sütünden yapılan ve pıhtılaşmış kremaya çok benzeyen geleneksel bir süt ürünü olan kaymak ile bolca balın bir araya getirilmesiyle elde edilen lezzetli bir yemektir.
9- MERCİMEK ÇORBASI
Mercimek çorbası, kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılan, çok sevilen bir Türk çorbasıdır.
8-PİLİÇ TOPKAPI
Piliç Topkapı, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan adını alan, Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan klasik bir Türk tavuk yemeğidir.
7- HÜNKAR BEĞENDİ
Hünkar beğendi, krema kıvamındaki közlenmiş patlıcan püresinin üzerine servis edilen, lezzetli bir kuzu yahnisinden oluşan geleneksel bir yemektir.
6- FISTIKLI SARMA
Bu Türk tatlısı, fıstık ezmesi olarak bilinen pürüzsüz, yeşil, macun kıvamında bir iç harçla yapılır. Parlak yeşil rengi tamamen doğaldır. Gaziantep'te erken hasat edilen fıstıklardan gelir.
5- AFYON SUCUĞU
Afyon Sucuğu, Türkiye'nin Afyonkarahisar ilinden köken alan, kuru, fermente edilmiş ve baharatlı bir et türüdür.
4- BEYRAN ÇORBASI
Beyran çorbası, Gaziantep'e özgü geleneksel bir çorbadır ve kahvaltıda servis edilir. Kuzu yağı, pirinç ve didiklenmiş kuzu etiyle hazırlanır.
3- ANTAKYA KÜNEFESİ
Antakya künefesi, eski Türk kenti Antakya'dan gelen geleneksel bir künefe çeşididir; incecik yufka hamurunun içine krema kıvamında tuzsuz peynir doldurularak yapılır.
2- CAĞ KEBABI
Oltu cağ kebabı, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Erzurum ilinin Oltu ilçesiyle özdeşleşmiş, yatay olarak pişirilmiş bir kuzu kebabıdır.
1- KALAMAR TAVA
Kalamar tava, genellikle meze olarak sunulan geleneksel bir yemektir. Yemek, temizlenmiş kalamarın kalın halkalar halinde kesilmesi, sütte bekletilmesi, ardından un, kabartma tozu ve tuzdan oluşan bir hamura batırılması ve kızgın yağda kızartılmasıyla yapılır.