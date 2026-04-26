Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en küçük 10 ülkesini gördünüz mü? Haritada bulabilmek için büyüteç kullanmanız gerekebilir

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 11:56
1
Dünyanın en küçük 10 ülkesini gördünüz mü? Haritada bulabilmek için büyüteç kullanmanız gerekebilir

Dünyanın en küçük 10 ülkesi, sadece yüzölçümleri ile değil farklı özellikleri de milyonların ilgisini çekiyor. Kimisinin nüfusu bir mahalle kadar, kimisinin en yüksek yeri denizden sadece 5 metre yükseklikte. Bazısı din ile yönetilirken, bazısı da iklim değişikliği nedeniyle büyük tehlike altında. Ancak neticede hepsinin ortak noktası çok küçük olmaları. İşte haritada bulmakta zorlanacağınız o ülkeler ile ilgili detaylar…

2
Dünyanın en küçük 10 ülkesini gördünüz mü? Haritada bulabilmek için büyüteç kullanmanız gerekebilir

Dünyanın en küçük ülkeleri listesinde en büyük yüzölçümü 344 km². Liste aşağılara indikçe bu rakam daha da küçülüyor. Öyle ki listenin ikinci sıradaki ülkenin yüzölçümü sadece 2 km². Türkiye’nin yüzölçümünün 783 bin 562 km² olduğu göz önüne alındığında durumun ilginçliği ise daha açık şekilde gözler önüne seriliyor…

3
GRENADA

DÜNYANIN EN KÜÇÜK 10 ÜLKESİ

10. GRENADA – 344 KM²

Karayipler’de bulunan Grenada, ‘’Baharat Adası’’ olarak da biliniyor. Ülkenin dünyanın en büyük hindistan cevizi ve muskat üreticilerinden biri olması ise bu adın kullanılmasına neden oluyor. Yaklaşık 114 bin nüfusa sahip ülkenin en popüler sporu ise kriket.

4
MALTA

9. MALTA – 315 KM²

315 km² yüzölçüme sahip olan Malta, Gozo, Malta ve Comino olmak üzere üç ana adadan oluşuyor. Her ne kadar küçük bir yüzölçümü bulunsa da 600 bine yakın nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biridir. Ülke yoğun nüfusunun yanı sıra yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor.

5
MALDİVLER

8. MALDİVLER – 300 KM²

1000’den fazla adadan oluşan Maldivler, Hint Okyanusu’nda yer alıyor. Fakat bu adaların sadece 200’ünde yaşam var. Bu nedenle de Maldivler, Asya'nın en dağınık nüfusa sahip ülkesi olarak biliniyor. Diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, ülke için ciddi bir tehdit unsuru.

6
SAİNT KİTTS AND NEVİS

7. SAİNT KİTTS AND NEVİS – 261 KM²

Karayipler’de yer alan Saint Kitts and Nevis, iki adadan oluşuyor ve nüfusu yaklaşık 55 bin. ABD tarihinin önemli şahsiyetlerinden Alexander Hamilton’ın burada doğmuş olması ise ülkenin en dikkat çeken detaylarından biri.

7
LİHTENŞTAYN

6. LİHTENŞTAYN – 160 KM²

Avusturya ile İsviçre arasındaki bu küçük ülkenin nüfusu 40 bin civarında. Dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak bilinen ülkede 1997 yılından beri cinayet vakası yaşanmadığı söyleniyor.

8
SAN MARİNO

5. SAN MARİNO – 60 KM²

60 km² yüzölçümü ile İtalya’nın içinde yer alan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri olarak tanınıyor. Yaklaşık 35 bin nüfusa sahip ülke, küçük yüzölçümüne rağmen köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Ayrıca ülke, 19. yüzyılda ABD Başkanı Abraham Lincoln’e fahri vatandaşlık teklif etmesiyle de tarihe adını yazdırmış.

9
TUVALU

4. TUVALU – 25 KM²

Pasifik Okyanusu’nda yer alan Tuvalu, deniz seviyesine en yakın ülkelerden biri. Ülkenin en yüksek noktası sadece 5 metre. Bu durum ise iklim değişikliği nedeniyle suların yükselmesi halinde ülkenin geleceği için büyük risk oluşturuyor. Diğer yandan sadece 1 hastanenin bulunduğu adada 11 bin kişinin yaşıyor.

10
Dünyanın en küçük 10 ülkesini gördünüz mü? Haritada bulabilmek için büyüteç kullanmanız gerekebilir

3. NAURU – 20 KM²

Dünyanın en küçük ada ülkesi olma unvanını elinde bulunduran Nauru, her ne kadar doğal güzelliklere sahip olsa da ekonomik ve sağlık sorunları ile gündeme geliyor. Ülkede yaşayan kişilerin büyük bir kısmının obez olması ve Tip 2 diyabetin de oldukça yayığın olması ülkedeki sağlık sorunlarını gözler önüne seriyor. Diğer yandan 13 bin nüfusa sahip adada ciddi bir işsizlik problemi yaşanıyor.

11
MONAKO

2. MONAKO – 2 KM²

Lüks yaşam tarzı denince ilk akla gelen ülkelerden olan Monako, küçük yüzölçümüne rağmen birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Denize kıyısıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip olan ülkede yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor ve dünyanın en küçük ülkeleri listesinde ikinci sırada yer alan Monaco, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

12
VATİKAN

1. VATİKAN – 0,4 KM²

Katolik dünyasının merkezi olarak kabul edilen Vatikan, İtalya’nın başkenti Roma içinde yer alıyor. Dünyanın en küçük ülkesi unvanını taşıyan Vatikan’ın kayıtlı nüfusu yaklaşık 1000 kişi olsa da vatandaşların birçoğu farklı yerlerde yaşıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.