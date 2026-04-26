Dünyanın en küçük 10 ülkesini gördünüz mü? Haritada bulabilmek için büyüteç kullanmanız gerekebilir

Dünyanın en küçük 10 ülkesi, sadece yüzölçümleri ile değil farklı özellikleri de milyonların ilgisini çekiyor. Kimisinin nüfusu bir mahalle kadar, kimisinin en yüksek yeri denizden sadece 5 metre yükseklikte. Bazısı din ile yönetilirken, bazısı da iklim değişikliği nedeniyle büyük tehlike altında. Ancak neticede hepsinin ortak noktası çok küçük olmaları. İşte haritada bulmakta zorlanacağınız o ülkeler ile ilgili detaylar…
Dünyanın en küçük ülkeleri listesinde en büyük yüzölçümü 344 km². Liste aşağılara indikçe bu rakam daha da küçülüyor. Öyle ki listenin ikinci sıradaki ülkenin yüzölçümü sadece 2 km². Türkiye’nin yüzölçümünün 783 bin 562 km² olduğu göz önüne alındığında durumun ilginçliği ise daha açık şekilde gözler önüne seriliyor…
10. GRENADA – 344 KM²
Karayipler’de bulunan Grenada, ‘’Baharat Adası’’ olarak da biliniyor. Ülkenin dünyanın en büyük hindistan cevizi ve muskat üreticilerinden biri olması ise bu adın kullanılmasına neden oluyor. Yaklaşık 114 bin nüfusa sahip ülkenin en popüler sporu ise kriket.
9. MALTA – 315 KM²
315 km² yüzölçüme sahip olan Malta, Gozo, Malta ve Comino olmak üzere üç ana adadan oluşuyor. Her ne kadar küçük bir yüzölçümü bulunsa da 600 bine yakın nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biridir. Ülke yoğun nüfusunun yanı sıra yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor.
8. MALDİVLER – 300 KM²
1000’den fazla adadan oluşan Maldivler, Hint Okyanusu’nda yer alıyor. Fakat bu adaların sadece 200’ünde yaşam var. Bu nedenle de Maldivler, Asya'nın en dağınık nüfusa sahip ülkesi olarak biliniyor. Diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, ülke için ciddi bir tehdit unsuru.
7. SAİNT KİTTS AND NEVİS – 261 KM²
Karayipler’de yer alan Saint Kitts and Nevis, iki adadan oluşuyor ve nüfusu yaklaşık 55 bin. ABD tarihinin önemli şahsiyetlerinden Alexander Hamilton’ın burada doğmuş olması ise ülkenin en dikkat çeken detaylarından biri.
6. LİHTENŞTAYN – 160 KM²
Avusturya ile İsviçre arasındaki bu küçük ülkenin nüfusu 40 bin civarında. Dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak bilinen ülkede 1997 yılından beri cinayet vakası yaşanmadığı söyleniyor.
5. SAN MARİNO – 60 KM²
60 km² yüzölçümü ile İtalya’nın içinde yer alan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri olarak tanınıyor. Yaklaşık 35 bin nüfusa sahip ülke, küçük yüzölçümüne rağmen köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Ayrıca ülke, 19. yüzyılda ABD Başkanı Abraham Lincoln’e fahri vatandaşlık teklif etmesiyle de tarihe adını yazdırmış.
4. TUVALU – 25 KM²
Pasifik Okyanusu’nda yer alan Tuvalu, deniz seviyesine en yakın ülkelerden biri. Ülkenin en yüksek noktası sadece 5 metre. Bu durum ise iklim değişikliği nedeniyle suların yükselmesi halinde ülkenin geleceği için büyük risk oluşturuyor. Diğer yandan sadece 1 hastanenin bulunduğu adada 11 bin kişinin yaşıyor.
3. NAURU – 20 KM²
Dünyanın en küçük ada ülkesi olma unvanını elinde bulunduran Nauru, her ne kadar doğal güzelliklere sahip olsa da ekonomik ve sağlık sorunları ile gündeme geliyor. Ülkede yaşayan kişilerin büyük bir kısmının obez olması ve Tip 2 diyabetin de oldukça yayığın olması ülkedeki sağlık sorunlarını gözler önüne seriyor. Diğer yandan 13 bin nüfusa sahip adada ciddi bir işsizlik problemi yaşanıyor.
2. MONAKO – 2 KM²
Lüks yaşam tarzı denince ilk akla gelen ülkelerden olan Monako, küçük yüzölçümüne rağmen birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Denize kıyısıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip olan ülkede yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor ve dünyanın en küçük ülkeleri listesinde ikinci sırada yer alan Monaco, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.
1. VATİKAN – 0,4 KM²
Katolik dünyasının merkezi olarak kabul edilen Vatikan, İtalya’nın başkenti Roma içinde yer alıyor. Dünyanın en küçük ülkesi unvanını taşıyan Vatikan’ın kayıtlı nüfusu yaklaşık 1000 kişi olsa da vatandaşların birçoğu farklı yerlerde yaşıyor.