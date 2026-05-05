Dünyanın en lezzetli ekmekleri belli oldu: Tadına bakan bir daha vazgeçemiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekmek, sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Avrupa’dan Asya’ya farklı malzemelerle hazırlanan ekmekle, kokusuyla, lezzetiyle insanları büyülerken, prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en lezzetli ekmeklerini listeledi. Listede baharatlı Asya mutfağından, rüstik Avrupa mutfağına kadar farklı bölgelerden ekmekler zirve için yarıştı…
Dünyanın en lezzetli ekmekleri hem içerdikleri malzemeler hem de damakta bıraktıkları ize göre belirlendi. Sabah kahvaltıdan akşam davet sofralarına kadar kendine her masada yer bulan ekmekler, bulundukları bölgeler hakkında da bilgi veriyor. Asya’nın kendine has damak tadı ile çeşitli baharatların kullanıldığı ekmek çeşitleri, Akdeniz’e gelindiğinde yerini domates ve zeytinli tariflere bırakıyor. Ancak ister baharatlı ister sebzeli, ister tandırda pişsin ister fırında; tadına bakanlar bir daha vazgeçemiyor. İşte birbirinden farklı ekmeklerin yer aldığı o liste…
1. SARIMSAKLI VE TEREYAĞLI NAAN (HİNDİSTAN)
Hindistan mutfağının yıldızı olan bu yassı ekmek, un ve yoğurtla hazırlanıp tandırda altın rengini alana dek pişirilir ve sade yağ ile lezzetlendirilir.
2. PAN DE BONO (KOLOMBİYA)
Kolombiya'ya özgü bu lezzet; manyok nişastası, mısır unu ve taze peynir harmanlanarak simit veya küçük toplar halinde porsiyonlanıp fırınlanır.
3. FOCACCIA ALLA GENOVESE (İTALYA)
Cenova kökenli orijinal focaccia; zeytinyağı ve deniz tuzu ile kaplanarak geleneksel düz bir dikdörtgen şeklinde özenle hazırlanıp sofralara sunulur.
4. AMRITSARI KULCHA (HİNDİSTAN)
Kuzey Hindistan'dan çıkan bu çıtır yassı ekmek; patates, soğan ve yoğun baharatlarla doldurularak taze kişniş eşliğinde sıcak sıcak servis edilir.
5. ROTI CANAI (MALEZYA)
Malezya ile özdeşleşen bu tavada kızartılmış yassı ekmek; un, su ve yumurta ile yapılan bir Güneydoğu Asya sokak lezzeti klasiğidir.
6. FOCACCIA BARESE (İTALYA)
Puglia bölgesinin bu enfes lezzeti; irmik ve patates püresi karışımı hamurunun üzeri çeri domates ve zeytinlerle süslenerek pişirilmesiyle elde edilir.
7. MAHJOUBA (CEZAYİR)
Cezayir'in en sevilen sokak lezzetlerinden olan bu krep benzeri kalın yassı ekmek, özel domates ve karamelize soğan sosuyla doldurulur.
8. BOLO DO CACO (PORTEKİZ)
Madeira bölgesine ait bu rustik ekmek, buğday unu ve tatlı patates püresi ile hazırlanıp geleneksel olarak sıcak bazalt taşlarda pişirilir.
9. ALOO NAAN (HİNDİSTAN)
Klasik Hint naan ekmeğinin; baharatlı ezilmiş patates, acı biber ve garam masala dolgusuyla zenginleştirilmiş oldukça doyurucu bir versiyonudur.
10. PAROTTA (HİNDİSTAN)
Güney Hindistan'da sokak yemeği olarak sıkça tüketilen Parotta, sıvı yağ veya sade yağ kullanılarak hazırlanan ince katmanlı bir yassı ekmektir.
11. MEKİCA (BULGARİSTAN)
Bulgaristan'ın geleneksel kahvaltılıklarından olan bu lezzet, un ve yoğurtla yoğrulan hamurun kızgın yağda derinlemesine kızartılmasıyla kahvaltıları şenlendirir.
12. PÃO DE QUEIJO (BREZİLYA)
Brezilya'nın Afrika mutfağı etkileri taşıyan tarihi lezzeti, manyok nişastası ve taze peynirle hazırlanan glütensiz küçük ekmek toplarıdır.
13. ROTI PRATA (SİNGAPUR)
Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan bu meşhur Singapur lezzeti, genellikle etli köri veya balık yemeklerinin yanında sunulur.
14. PÃO ALENTEJANO (PORTEKİZ)
Portekiz'in Alentejo bölgesinden adını alan bu yuvarlak şekilli ekmek, farklı buğday unları karışımıyla sert ve lezzetli bir kabuğa sahip olur.
15. ALMOJÁBANA (KOLOMBİYA)
Latin Amerika'da oldukça yaygın olan bu nefis peynirli ekmek, mısır unu ve taze peynir ile fırınlanarak özellikle kahvaltılara eşlik eder.
16. NAAN (HİNDİSTAN)
Kökleri 1300'lü yıllara uzanan Naan, esnek dokusuyla dünyaca ünlü bir yassı ekmektir ve Hint mutfağının tartışmasız en temel parçasıdır.
17. PİADİNA ROMAGNOLA (İTALYA)
İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesine ait bu ızgara yassı ekmek, günümüzde prosciutto, yumuşak peynirler ve roka eklenerek doyurucu bir sandviç olarak tüketilir.
18. PAIN DE CAMPAGNE (FRANSA)
Fransa'nın geleneksel köy ekmeği olan bu rustik lezzet, ekşi mayalı yapısı ile beyaz un, çavdar ve tam buğday ununun kusursuz karışımıdır.
19. NAN-E BARBARİ (İRAN)
İran mutfağına özgü kalın yassı ekmek, fırına verilmeden önce üzerine sürülen özel sosu sayesinde altın rengi alır ve susamla süslenir.
20. PAMPUSHKA (UKRAYNA)
Ukrayna mutfağının bu küçük mayalı çörekleri, süt ve tereyağı ile tatlı veya tuzlu olarak hazırlanıp porsiyonluk küçük toplar halinde fırınlanır.