Dünyanın en lezzetli ekmekleri belli oldu: Tadına bakan bir daha vazgeçemiyor

5. ROTI CANAI (MALEZYA)

Malezya ile özdeşleşen bu tavada kızartılmış yassı ekmek; un, su ve yumurta ile yapılan bir Güneydoğu Asya sokak lezzeti klasiğidir.

6. FOCACCIA BARESE (İTALYA)

Puglia bölgesinin bu enfes lezzeti; irmik ve patates püresi karışımı hamurunun üzeri çeri domates ve zeytinlerle süslenerek pişirilmesiyle elde edilir.

7. MAHJOUBA (CEZAYİR)

Cezayir'in en sevilen sokak lezzetlerinden olan bu krep benzeri kalın yassı ekmek, özel domates ve karamelize soğan sosuyla doldurulur.

8. BOLO DO CACO (PORTEKİZ)

Madeira bölgesine ait bu rustik ekmek, buğday unu ve tatlı patates püresi ile hazırlanıp geleneksel olarak sıcak bazalt taşlarda pişirilir.