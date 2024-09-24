Dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu! Türkiye'den Derebaşı Virajları zirvede

24 Eylül 2024 09:03 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:50

Bir tarafta keskin kayalıklar, diğer tarafta sonu gözükmeyen uçurumlar... Dünyada bazıları insan eliyle inşa edilen, bazıları doğada kendiliğinden oluşan bu yollardan geçmek cesaret istiyor. Ölümün kıyısında yolculuk yapılan 15 yol arasında Türkiye'den de bir yer bulunuyor. İşte dünyanın en tehlikeli yolları...

Dünyanın dört bir yanında geçmenin yürek istediği birçok tehlikeli yol bulunuyor. Bu yollarda yürümek de araba sürmek de nefesleri kesiyor. Baş döndürücü yollar bir yandan da adrenalin tutkunlarının ziyaretçi akınına uğruyor. Biz de hayati risklerle dolu dünyanın en tehlikeli yollarını sizler için derledik.

KUZEY YUNGAS YOLU (BOLİVYA)

Bolivya'da bulunan Kuzey Yungas Yolu, uçurumun kenarından götüren keskin virajlarıyla ünlü. Bu yol, dağın kenarları kesilerek inşa edildi. Metrelerce yüksekte yürümenin bile tehlikeli olabileceği bu yolda araba ya da bisiklet sürerken sise, toza ve kamyonlara dikkat etmek şart.

GUOLİANG TÜNEL YOLU (ÇİN)

Çin'in Hunan bölgesindeki Taihang dağlarında yer alan Guoliang tüneli, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösteriliyor. Dağın yamacına yapılan bu yolun kenarlarında, aşağı düşmeyi engelleyecek hiçbir şey bulunmuyor. 13 kişi tarafından inşa edilen yol, şimdi binlerce kişi tarafından kullanılıyor. Kayalık pencerelerinin de bulunduğu yolda özellikle Muson mevsiminde iniş ve çıkışlar daha tehlikeli bir hal alıyor.

TROLLSTİGEN (NORVEÇ)

Norveç'te Norddal Rauma ve Valldal Andalsnes'i birbirine bağlayan Trollstigen dağ yolu, virajlı ve yüzde 9'luk eğimiyle turistlerin ilgi odağı olmuş durumda. Yapımı 8 sene süren yol, 1963'te Kral VII. Haakon tarafından açıldı. Yoldan günde yaklaşık 2 bin 500 araç geçiyor.

BEYAZ RİM YOLU, KÖPRÜLÜ KANYON (ABD)

Beyaz Rim Yolu 100 mil boyunca doğanın sunduğu birçok güzellikleri görebileceğiniz bir yol aslında. Fakat bu yolda da yürek burkan kazalar meydana gelmiştir. Hatta olumsuz hava şartlarında 4X4 araçlar dışında bu yola girmek yasaktır.

SİCHUAN - TİBET OTOYOLU

2,14 KM'lik yükseltilmiş yol Çin'i Tibet'e bağlamaktadır. Yeşil güzellik. Ama bu sadece dışarısı. İklim yükseklik ve zamanla değişir. Rota da öyle. 15 günlük sürüş ve ölümcül güzellik, yolun karşısına geçip sizi dünyanın çatısına çıkarabilir. Ama yine de normal bir kamyon yolu.

JAMES DALTON OTOYOLU (ALASKA, ABD)

400 millik bir ölüm yolu. Neden? Hastane yok, polis karakolu yok, yiyecek stoku yok, yakınlarda yardım edecek kimse yok. Yerleşim de yok. Yolun altında su var ve ara sıra kırılarak can alıyor.

DADES GORGES (FAS)

Dades Nehri'nin yüzyıllar boyunca oyarak oluşturduğu mükemmel bir yol. Aynı zamanda tehlikeli bir yol.

SANİ GEÇİDİ (GÜNEY AFRİKA)

Kesinlikle 4x4 araç gerektiren çok tehlikeli bir toprak yol. Ortalama 9 km uzunluğunda olan bu geçitten geçebilmek öyle kolay değil, profesyonel bir sürücü olmanız gerekiyor.

COL DE TURİNİ (FRANSA)

Fransa'da Alpler'de yüksek bir dağ geçidi. Vésubie Nehri'nde başlayan bu yol toplamda 15.3 km ve yüzde 7,2'lik bir eğime sahip.

STELVIO GEÇİDİ (DOĞU ALPLER, İTALYA)

Stelvio Geçidi, 2757 m (9045 fit) ile Doğu Alplerde bulunan en yüksek asfalt dağ geçididir. İsviçre sınırının yakınında, Bolzano'ya 75 km uzaklıktaki yol tehlikeli sayılmasa da korkutucu sayılabilir.

TIANMEN DAĞI YOLU (ÇİN)

Tianmen Dağı Tianmen Milli Parkı içinde yer alan bir dağdır. Yüksekliği 1,279 metre olan bu dağa giden yolun uzunluğu ise 7,5 km'dir. Resimde görüldüğü gibi labirent gibi bir yoldur.

FURKA GEÇİDİ (İSVİÇRE)

Realp, Uri ile Gletsch, Valais'i birbirine bağlayan İsviçre Alpleri'nde bulunan Furka geçidinin özellikle virajları çok tehlikelidir. James Bond'un Goldfinger filminden bir sahne burada çekilmiştir.

ATLANTİK YOLU (NORVEÇ)

Atlantik okyanusu kıyısındaki 8,3 kilometrelik yol keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor.

SEVEN MİLE KÖPRÜSÜ (FLORAİDA, ABD)

İnşası 1912 yılında biten, 11,3 km uzunluğundaki Seven Mile köprüsü, Florida’da bulunuyor. Kışın bu köprüden geçen araçlar için dalgalar ve yolun buzlanması oldukça tehlike arz ediyor.

DEREBAŞI VİRAJLARI (TÜRKİYE)

Listenin zirvesinde ise Türkiye'den bir yol bulunuyor. Dünyadaki en zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı sitede 3 yıl önce 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlıyor.

Bazı bölümleri Bolivya'daki meşhur 'ölüm yolu'ndan bile daha tehlikeli olduğu belirtilen yol, sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle kış aylarında sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olaylarının sık yaşandığı yol, kar yağışı nedeniyle yılın neredeyse 6 ayı ulaşıma kapanıyor.