Dünyanın en yüksek IQ’lu ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye en zeki ülkeler listesinde kaçıncı sırada

Dünyanın en yüksek IQ seviyesine sahip ülkelerine ilişkin araştırma kamuoyu ile paylaşıldı. 2026 verilerinin değerlendirildiği araştırmada dünya genelinden 1 milyon kişi mercek altına alındı. Çevrimiçi gerçekleşen testin sonucunda en zeki ülkeler belli olurken, Türkiye’nin sıralaması ise dikkat çekti.
“Top 100 Countries by Average IQ 2026” listesi erişime açıldı. Merjezi çevrim içi test platformu olarak tanınan International IQ Test’in yaptığı çalışma dünya çapında büyük ses getirdi.
Yeni yılın ilk günleri itibariyle yayınlanan analizde testte yer alan aynı aorulara 2025 yılı boyunca 1 miyon 212 bin 714 kişi yanıt verdi. Aynı zamanda çalışmaya 100 katılıcıdan az olan ülkeler değerlendirmeye alınmadı.
Çalışmayı yürüten yetkililer, konuya ikişkin yaptığı açıklamada testin soyut akıl yürütme temelli (Raven tipi) sorulardan oluştuğunu ve tüm katılımcıların aynı ölçekte değerlendirildiğini ifade etti. Ancak verilerin gönüllü katılımcılardan oluşması nedeniyle listenin ülkelerin genel nüfusunu birebir temsil etmediği de notlarda yer aldı....
1. Güney Kore - 106.97
2. Çin - 106.48
3. Japonya - 106.3
4. İran - 104.8
5. Avustralya - 104.45
11. İspanya - 102.24
12. Kıbrıs - 102.12
13. Kanada - 102.09
14. Birleşik Krallık - 101.57
15. Sri Lanka - 101.22
16. Slovenya - 101.15
17. Belarus - 101.05
18. Amerika Birleşik Devletleri - 101.04
19. Arnavutluk - 101
20. İsviçre - 100.84
Türkiye listede 97 IQ ortalamasıyla 69'uncu sırada yer aldı.