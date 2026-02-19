Menü Kapat
Dünyanın en yüksek IQ'lu ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye en zeki ülkeler listesinde kaçıncı sırada

Şubat 19, 2026 14:42
Dünyanın en yüksek IQ’lu ülkeleri

Dünyanın en yüksek IQ seviyesine sahip ülkelerine ilişkin araştırma kamuoyu ile paylaşıldı. 2026 verilerinin değerlendirildiği araştırmada dünya genelinden 1 milyon kişi mercek altına alındı. Çevrimiçi gerçekleşen testin sonucunda en zeki ülkeler belli olurken, Türkiye’nin sıralaması ise dikkat çekti.

Dünyanın en yüksek IQ’lu ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye en zeki ülkeler listesinde kaçıncı sırada

“Top 100 Countries by Average IQ 2026”  listesi erişime açıldı. Merjezi çevrim içi test platformu olarak tanınan International IQ Test’in yaptığı çalışma dünya çapında büyük ses getirdi.

Dünyanın en yüksek IQ’lu ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye en zeki ülkeler listesinde kaçıncı sırada

Yeni yılın ilk günleri itibariyle yayınlanan analizde testte yer alan aynı aorulara 2025 yılı boyunca 1 miyon 212 bin 714 kişi yanıt verdi. Aynı zamanda çalışmaya 100 katılıcıdan az olan ülkeler değerlendirmeye alınmadı.

Dünyanın en yüksek IQ’lu ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye en zeki ülkeler listesinde kaçıncı sırada

Çalışmayı yürüten yetkililer, konuya ikişkin yaptığı açıklamada  testin soyut akıl yürütme temelli (Raven tipi) sorulardan oluştuğunu ve tüm katılımcıların aynı ölçekte değerlendirildiğini ifade etti. Ancak verilerin gönüllü katılımcılardan oluşması nedeniyle listenin ülkelerin genel nüfusunu birebir temsil etmediği de notlarda yer aldı....

Güney Kore

EN YÜKSEK IQ SEVİYESİNE SAHİP ÜLKELER

1. Güney Kore - 106.97

Çin

2. Çin - 106.48

Japonya

3. Japonya - 106.3

İran

4. İran - 104.8

Avustralya

5. Avustralya - 104.45

İspanya

11. İspanya - 102.24

Kıbrıs

12. Kıbrıs - 102.12

Kanada

13. Kanada - 102.09

Birleşik Krallık

14. Birleşik Krallık - 101.57

Sri Lanka

15. Sri Lanka - 101.22

Slovenya

16. Slovenya - 101.15

Belarus

17. Belarus - 101.05

18. Amerika Birleşik Devletleri - 101.04

18. Amerika Birleşik Devletleri - 101.04

Arnavutluk

19. Arnavutluk - 101

İsviçre

20. İsviçre - 100.84

Dünyanın en yüksek IQ’lu ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye en zeki ülkeler listesinde kaçıncı sırada

Türkiye listede 97 IQ ortalamasıyla 69'uncu sırada yer aldı.

