DUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 DUS sınavı ne zaman saat kaçta?

Diş hekimliği alanında uzmanlık hedefleyen çok sayıda adayın takip ettiği 2026 DUS sınav takvimi kesinleşti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi programa göre 2026 DUS 1. Dönem sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saati ise 10.15 olarak ilan edildi.
ÖSYM takviminde bulunan bilgilere göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl iki dönem şeklinde uygulanacak. İlk oturum niteliği taşıyan 2026 DUS 1. Dönem sınavı, 26 Nisan Pazar sabahı saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav günü saat kurallarını göz önünde bulundurarak belirtilen süreden önce sınav binalarında hazır olması bekleniyor.
Adayların gündeminde yer alan en önemli konulardan biri olan DUS sınav giriş yerleri hakkında da beklenen duyuru yapıldı. ÖSYM, 2026 DUS 1. Dönem sınavına katılacak adaylar için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Böylece adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerine resmi platform üzerinden ulaşabilecek. Sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebiliyor. Giriş belgesinde sınav merkezi, bina adresi, salon bilgisi ve oturum detayları bulunuyor.