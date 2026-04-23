Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

DUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 DUS sınavı ne zaman saat kaçta?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için geri sayım süreci başladı. ÖSYM’nin duyurduğu 2026 sınav takvimine göre DUS 1. Dönem sınavı 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların heyecanla beklediği sınav giriş belgeleri de erişime sunuldu. Uzmanlık eğitimi sürecinde kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen DUS öncesinde adaylar, hem sınav tarihini hem de sınav merkezi bilgilerini yakından izliyor. Belgelerin yayımlanmasıyla birlikte son hazırlık süreci hızlanmış oldu.

alanında uzmanlık hedefleyen çok sayıda adayın takip ettiği 2026 DUS kesinleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem'in tarihi ve sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.
2026 DUS 1. Dönem sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Sınav takvimi ÖSYM tarafından kesinleşti.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
Giriş belgesinde sınav merkezi, bina adresi, salon bilgisi ve oturum detayları yer alacak.
DUS bu yıl iki dönem şeklinde uygulanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan resmi programa göre 2026 DUS 1. Dönem sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saati ise 10.15 olarak ilan edildi.

DUS HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ÖSYM takviminde bulunan bilgilere göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl iki dönem şeklinde uygulanacak. İlk oturum niteliği taşıyan 2026 DUS 1. Dönem sınavı, 26 Nisan Pazar sabahı saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav günü saat kurallarını göz önünde bulundurarak belirtilen süreden önce sınav binalarında hazır olması bekleniyor.

DUS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların gündeminde yer alan en önemli konulardan biri olan DUS sınav giriş yerleri hakkında da beklenen duyuru yapıldı. ÖSYM, 2026 DUS 1. Dönem sınavına katılacak adaylar için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Böylece adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerine resmi platform üzerinden ulaşabilecek. Sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebiliyor. Giriş belgesinde sınav merkezi, bina adresi, salon bilgisi ve oturum detayları bulunuyor.

