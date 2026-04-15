DUS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı! DUS sınav giriş yerleri açıklandı mı sınav ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2026 yılı sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte, diş hekimliği camiasında dikkatler 2026 DUS 1. Dönem sınavına yöneldi. Meslek hayatlarını uzman unvanıyla sürdürmek isteyen adaylar, DUS ne zaman yapılacak ve sınav giriş belgeleri ilan edildi mi sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

DUS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 DUS 1. Dönem sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacak. Saat 10.15’te başlayacak sınavda adaylara 120 soru için 150 dakikalık süre verilecek.

DUS 2. dönem başvuruları 16-24 Eylül 2026 tarih aralığında alınacak.

İkinci dönem sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlar ise 26 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

DUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adayların merakla beklediği DUS sınav yerlerine ilişkin henüz resmî bir bilgilendirme yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişilmesi bekleniyor.