DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları nasıl yapılır? 2026 DUS ve STS başvuru ekranı

Binlerce diş hekiminin katılım göstereceği 2026 DUS ve STS Diş Hekimliği sınav süreci başlıyor. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamak için geri sayıma geçerken sınavın başvuru koşulları ve çevrim içi işlem adımları merak ediliyor.

DUS 1 VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU EKRANI

ÖSYM, DUS 1 ve STS Diş Hekimliği başvurularının 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladığını açıkladı. Adayların müracaatlarını tamamlaması için son gün 17 Mart 2026 Salı olarak duyuruldu. Geç Başvuru Günü ise 24 Mart 2026 tarihinde yalnızca bir gün uygulanacak.

Adaylar, başvurularını 10 Mart 2026 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması vasıtasıyla da yapabilecek.

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.