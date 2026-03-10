Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları nasıl yapılır? 2026 DUS ve STS başvuru ekranı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuru süreci resmen başlıyor. ÖSYM takvimine göre 2026 yılının ilk dönem sınavları kapsamında adayların dikkati başvuru ekranına yöneldi. Peki, 2026 DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları hangi adresten ve nasıl yapılacak?

Binlerce diş hekiminin katılım göstereceği 2026 DUS ve STS Diş Hekimliği sınav süreci başlıyor. Adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamak için geri sayıma geçerken sınavın başvuru koşulları ve çevrim içi işlem adımları merak ediliyor.

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları nasıl yapılır? 2026 DUS ve STS başvuru ekranı

DUS 1 VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU EKRANI

ÖSYM, DUS 1 ve STS Diş Hekimliği başvurularının 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladığını açıkladı. Adayların müracaatlarını tamamlaması için son gün 17 Mart 2026 Salı olarak duyuruldu. Geç Başvuru Günü ise 24 Mart 2026 tarihinde yalnızca bir gün uygulanacak.

Adaylar, başvurularını 10 Mart 2026 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması vasıtasıyla da yapabilecek.

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları nasıl yapılır? 2026 DUS ve STS başvuru ekranı

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

