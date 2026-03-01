Duyan kimse inanmıyor! Bu ülkede 25 yaşına gelmiş bekarları direğe bağlayıp üzerlerine kilolarca tarçın döküyorlar

DANİMARKA: 25 YAŞINA KADAR EVLENMEYENLERİN TARÇIN İMTİHANI

Kuzey Avrupa'nın en mutlu ve en modern ülkelerinden biri olan Danimarka'nın sokaklarında yürürken, aniden bir direğe bağlanmış ve baştan aşağı kahverengi bir toza bulanmış bir genç görürseniz sakın polisi aramayın. Bu, yüzyıllardır süren bir doğum günü ritüelidir.

Danimarka'da 25 yaşına geldiyseniz ve hala bekarsanız, arkadaşlarınız sizi sokak ortasında sandalyeye veya direğe bağlar ve üzerinize kilolarca tarçın boca eder. Bu tuhaf geleneğin kökeni, yüzlerce yıl öncesine, baharat tüccarlarına dayanır. Baharat satmak için sürekli seyahat eden tüccarlar, bir yerde sabit kalamadıkları için genellikle evlenemezlerdi. Bekar kalan bu tüccarlara atıfta bulunmak için, 25 yaşındaki bekarlara "baharat duşu" yaptırılır. Eğer bu bekarlık 30 yaşına kadar sürerse, bu kez ceza daha da ağırlaşır ve tarçının yerini karabiber alır!