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 | Özge Sönmez

Duyduğu sesle kocasının yanına koştu! Boğazında sıkılı kemeri görünce dehşete düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde eşini boğazında kemerle yerde yatarken bulan yaşlı kadın şoke oldu. Dehşete düşen kadın, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. 70 yaşındaki adamın tedavisi hastanede devam ediyor.

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Duyduğu sesle kocasının yanına koştu! Boğazında sıkılı kemeri görünce dehşete düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:53

2024 Sokak üzerinde yaşanan dehşete düşürdü. Evde bir gürültü duyan H.G. isimli kadın, odaya girdiğinde 70 yaşındaki kocası N.G.'yi boğazında kemerle sıkılı yatar vaziyette buldu. Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen kadın, hemen ve ekiplerine haber verdi.

Duyduğu sesle kocasının yanına koştu! Boğazında sıkılı kemeri görünce dehşete düştü

İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından N.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede N.G.’nin boğazına taktığı kemerle hayatına son vermek istediği, kemerin kopması sonucu yere düştüğü tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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ETİKETLER
#polis
#olay
#yaşlı
#kurtuluş mahallesi
#intihar girişim
#Sağlık
#Yaşam
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