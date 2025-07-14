Duyduğu sesle kocasının yanına koştu! Boğazında sıkılı kemeri görünce dehşete düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde eşini boğazında kemerle yerde yatarken bulan yaşlı kadın şoke oldu. Dehşete düşen kadın, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. 70 yaşındaki adamın tedavisi hastanede devam ediyor.

Kurtuluş Mahallesi 2024 Sokak üzerinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Evde bir gürültü duyan H.G. isimli yaşlı kadın, odaya girdiğinde 70 yaşındaki kocası N.G.'yi boğazında kemerle sıkılı yatar vaziyette buldu. Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen kadın, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından N.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede N.G.’nin boğazına taktığı kemerle hayatına son vermek istediği, kemerin kopması sonucu yere düştüğü tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.