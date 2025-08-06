Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Düzce'de cami alev alev yandı! Namaza gelen cemaat şoku yaşadı

Düzce’de bir camide yangın çıktı. Akşam ezanına kısa bir süre kala çıkan yangın ekiplerin ve köylülerin uğraşısıyla 1 saat içinde güçlükle söndürülürken olayın namaz sırasında yaşanmaması büyük bir faciayı önledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 21:57

merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Mahallesi’nde yaşanan olayda akşam ezanına dakikalar kala camiden alevler ve dumanların yükseldiğini fark eden köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı.

Düzce'de cami alev alev yandı! Namaza gelen cemaat şoku yaşadı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bölgede bulunan dere yatağı ıslah çalışmasındaki ekipler de tankerlerle bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Düzce'de cami alev alev yandı! Namaza gelen cemaat şoku yaşadı

FACİA ATLATILDI

Yangın sonrası caminin iç kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın, namaz sırasında yaşanmaması ise büyük bir facianın atlatılmasını sağlarken yangının çıkış sebebini tespit etmek için araştırma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gana'da bakanları taşıyan helikopter düştü! Sağ kurtulan olmadı
Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gana'da bakanları taşıyan helikopter düştü! Sağ kurtulan olmadı
Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir
ETİKETLER
#yangın
#düzce
#yangın söndürme
#afet
#camii
#facia
#Cami Yangını
#Aydınpınar
#Aydınpınar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.