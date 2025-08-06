Düzce'de cami alev alev yandı! Namaza gelen cemaat şoku yaşadı

Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Mahallesi’nde yaşanan olayda akşam ezanına dakikalar kala camiden alevler ve dumanların yükseldiğini fark eden köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bölgede bulunan dere yatağı ıslah çalışmasındaki ekipler de tankerlerle bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü.

FACİA ATLATILDI

Yangın sonrası caminin iç kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın, namaz sırasında yaşanmaması ise büyük bir facianın atlatılmasını sağlarken yangının çıkış sebebini tespit etmek için araştırma başlatıldı.