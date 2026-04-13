e-Devlet çöktü mü ne zaman düzelecek? 13 Nisan 404 hatası

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

13 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde e-Devlet Kapısı’na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sistemde yaşanan yavaşlama ve bağlantı sorunları nedeniyle işlemlerini tamamlamakta güçlük çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem haline gelen durumun ardından vatandaşlar “e-Devlet çöktü mü?” ve “neden açılmıyor?” sorularına yanıt aramaya koyuldu. e-Devlet’te meydana gelen aksaklığın kaynağı ve hizmetlerin ne zaman yeniden normale döneceği merak konusu olurken, yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar beklenmeye başlandı.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Sunucu yoğunluğu, internet bağlantısındaki sorunlar, kimlik doğrulama süreçlerindeki gecikmeler ve cihaz temelli teknik problemler erişimi olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanında tarayıcı önbelleği ile VPN kullanımı da giriş hatalarına yol açabilmektedir. Benzer erişim problemlerinin çoğunlukla kısa süre içerisinde çözüme kavuştuğu biliniyor. 13 Nisan sabahı ortaya çıkan aksaklığın da aşamalı olarak giderilmesi ve sistemin yeniden kararlı hale gelmesi öngörülüyor. Resmi duyurular ise sürecin netlik kazanması açısından yakından izleniyor.