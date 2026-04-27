Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

e Devlet çöktü mü ne zaman düzelecek? TOKİ e-Devlet kura sorgulama

e-Devlet sisteminde kısa süreli bir erişim problemi yaşandı. Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar, hem mobil uygulamada hem de internet sitesinde “404” hatası ile karşı karşıya kaldı. Sorunun ne zaman giderileceği ise merak edilmeye başlandı.

Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı platformunda erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcılar sisteme giriş esnasında “404” hatası alırken, hizmetin ne zaman normale döneceği araştırılıyor. isim listesi, çekiliş sürecinin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projelerine başvurular ise sürüyor.

E-Devlet platformunda yaşanan erişim sorununa rağmen TOKİ'nin İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinin kura süreci tamamlandı.
E-Devlet sistemine girişte kullanıcılar '404' hatası aldı.
Sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak aksaklığın kısa sürede giderildiği bildirildi.
TOKİ'nin İstanbul sosyal konut kura süreci sona erdi ve kalan 24.262 hak sahibinin belirlenmesi sağlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 100 bin sosyal konut için kura çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.
Kesin listeler noter onayının ardından toki.gov.tr üzerinden erişime açılacak.
Bu tamamlanmayla 81 ilde yürütülen kura süreçleri de bitmiş oldu.
E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Siteye giriş yapmaya çalışan kullanıcılar "Erişmek istediğiniz sayfa sistemde bulunamadı. Sayfa silinmiş, farklı bir adrese taşınmış ya da geçici olarak hizmet dışı bırakılmış olabilir." uyarısıyla karşılaştı. Problemin kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Aksaklığın kısa süre içinde giderildiği bildirildi. TOKİ İstanbul kurasına katılan vatandaşlar ise sistemde oluşan sorunun çözülmesini bekliyor.

TOKİ İSTANBUL KURASI TAMAMLANDI

TOKİ tarafından yürütülen İstanbul sosyal konut kura süreci sona erdi. 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen son çekilişle birlikte kalan 24.262 hak sahibinin belirlenmesi sağlandı ve böylece İstanbul genelindeki kura işlemleri tamamen tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ilişkin kura sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bakan Kurum, sürecin sona erdiğini sosyal medya hesabı aracılığıyla açıkladı. Kurum açıklamasında, "İstanbul’da 100 bin konut için kura çekimleri tamamlandı ve hak sahipleri tespit edildi. Noter onayının ardından kesin listeler toki.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Böylece 81 ilde yürütülen kura süreçlerini de tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra hızlı şekilde temel atma ve teslim aşamalarına geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.

YORUM YAZ
