e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

EN ÇOK KULLANICI 25-24 YAŞ ARALIĞINDA

Dijital hizmetten, "15-24 yaş aralığında" 9 milyon 939 bin 752, "25-34 yaş aralığında" 14 milyon 135 bin 508, "35-44 yaş grubunda" 13 milyon 667 bin 926, "45-54 yaş grubunda" 12 milyon 352 bin 777, "55-64 yaş aralığında" 9 milyon 178 bin 281, "65 yaş üstünde" ise 8 milyon 918 bin 889 kişi yararlanıyor.