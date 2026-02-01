Menü Kapat
e-devlet'te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

Şubat 01, 2026 13:37
1
e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler

Devlet hizmetlerini dijital ortamda gerçekleştirme imkanı sunan e-devlet kapısı'na kayıtlı olan kullanıcı sayısı 68 milyon 193 bin 133 oldu. 2008 yılında kullanıma sunulan ve yapılan iyileştirmelerle günden güne gelişen e-devlet'te en çok kullanılan hizmetler ise kamuoyu ile paylaşılan verilerle ortaya çıktı.

2
e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

Yüzlerce kamu kurumu ile entegre olan ve binlerce kamu hizmeti sunan e-devlet kapısında sağlıktan ulaştırmaya, adaletten sosyal güvenlik ve sigortaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş yelpazede hizmet sunuluyor. Kamu işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

3
e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre, e-devlet kullanıcı sayısı 2010 yılında 1 milyon 955 bin 675 iken, 2015'te 25 milyon 768 bin 832'ye yükseldi. 2015'ten 2025 sonuna kadar ise bu sayı yaklaşık 2,6 kat artış göstererek, 68 milyon 193 bin 133 kullanıcıya ulaştı.

4
e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

KAYITLARIN ÇOĞU SMS ŞİFRESİ İLE

Kullanıcıların, 33 milyon 994 bin 691'i sms şifresi, 30 milyon 928 bin 415'i yurt içi şifre zarfı, 2 milyon 500 bin 25'i internet bankacılığı, 556 bin 844'ü yurt dışı şifre zarfı, 185 bin 258'i e-İmza, 25 bin 980'i mobil imza, 1883'ü Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla kayıt oluşturdu.

5
e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

EN ÇOK KULLANICI 25-24 YAŞ ARALIĞINDA

Dijital hizmetten, "15-24 yaş aralığında" 9 milyon 939 bin 752, "25-34 yaş aralığında" 14 milyon 135 bin 508, "35-44 yaş grubunda" 13 milyon 667 bin 926, "45-54 yaş grubunda" 12 milyon 352 bin 777, "55-64 yaş aralığında" 9 milyon 178 bin 281, "65 yaş üstünde" ise 8 milyon 918 bin 889 kişi yararlanıyor.

6
e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

KULLANICILAR WEB'DEN GİRİŞİ DAHA ÇOK TERCİH ETTİ

Hizmete açıldığı günden bu yana e‑Devlet Kapısı'na web üzerinden 14 milyar 938 milyon, mobil uygulamayla ise 10 milyar 505 milyon giriş yapıldı. Sisteme toplam giriş sayısı 25 milyarı aştı.

Aralık 2025 itibarıyla e‑Devlet Kapısı'nda sunulan hizmet sayısı 9 bin 170'e ulaştı.

7
e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

EN ÇOK KULLANILAN HİZMET BELLİ OLDU

Geçen yıl en çok kullanılan hizmetler, yüzde 23 ile "Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", yüzde 11 ile "Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama", yüzde 10 ile "Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" ve yüzde 9 ile "Türkiye Noterler Birliği Adıma Tescilli Araç Sorgulama" oldu.

 

8
e-devlet’te en çok kullanılan hizmetler belli oldu! İşte Türk halkının e devlet kapısında en çok yaptığı işlemler

Platformda, 205 merkezi kamu kurumu, 206 üniversite, 543 belediye, 30 su ve kanalizasyon idaresi, 129 özel kurum hizmet sunuyor.

