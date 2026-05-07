e-YDTS giriş belgesi nereden nasıl alınır? e-YDTS ne zaman?

ÖSYM’nin ilk kez hayata geçirdiği Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) kapsamında sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Türkçe yeterlilik seviyesini uluslararası standartlara göre ölçmeyi hedefleyen sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de elektronik ortamda uygulanacak. Bayram Ali Ersoy, e-YDTS’nin Türkçenin uluslararası ölçekte değerlendirilmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamaya göre sınav, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ölçütlerine göre hazırlanırken adayların Türkçe dil becerileri B2, C1 ve C2 seviyelerinde değerlendirilecek. ÖSYM tarafından geliştirilen sistem sayesinde Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme süreçlerinde standart bir yapının oluşturulması amaçlanıyor.

e-YDTS 2026 NE ZAMAN?

e-YDTS uygulaması, Türkçeyi yabancı dil olarak ölçen ilk elektronik sınav olma niteliğini taşıyor. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri’nde gerçekleştirilecek sınav, Türkçenin uluslararası düzeyde ölçülmesi ve sertifikalandırılması bakımından önemli bir adım olarak görülüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru doğrultusunda Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), 9 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Sınav elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve adaylar belirlenen elektronik sınav merkezlerinde sınava katılım sağlayacak. Adayların sınav günü saat 13.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyeceği belirtilirken, sınav saatinden önce merkezlerde hazır bulunmaları gerektiği ifade edildi.

e-YDTS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, e-YDTS’ye başvuru yapan adayların sınav giriş belgelerini erişime sundu. Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebiliyor. e-YDTS sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınabilecek. Belgede adayın sınav merkezi, salon bilgileri ve sınav kuralları bulunuyor. 2026 e-YDTS sınavı; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yer alan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri’nde uygulanacak. Sınavın ilerleyen süreçte daha fazla şehirde gerçekleştirilmesi planlanıyor.