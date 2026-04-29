Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

e-YÖKDİL 2026 başvuruları nereden nasıl yapılır? e-YÖKDİL sınav başvuruları başladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen elektronik yabancı dil sınavları, akademik kariyer hedefi olan adaylar açısından büyük önem arz ediyor. 2026 yılı sınav takviminin kesinleşmesiyle birlikte dikkatler e-YÖKDİL başvuru ekranı ve tarih detaylarına yöneldi. İngilizce dilinde Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında yapılacak sınavlar için geri sayım süreci başladı. Peki, e-YÖKDİL 2026 başvuruları hangi platformdan ve nasıl yapılır?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
e-YÖKDİL 2026 başvuruları nereden nasıl yapılır? e-YÖKDİL sınav başvuruları başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 19:15

Akademik camiada kariyer basamaklarını yükselmek isteyen çok sayıda aday için beklenen tarih geldi. Lisansüstü eğitim başvurularından doçentlik aşamalarına kadar pek çok alanda geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın dijital versiyonu olan e-YÖKDİL için süreç resmen başlatıldı. tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte, adayların hangi tarihlerde başvuru yapacağı ve sınav merkezlerindeki kontenjan bilgileri netleşti.

Akademik kariyerinde ilerlemek isteyenler için Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın dijital versiyonu olan e-YÖKDİL başvuruları başladı.
e-YÖKDİL 2026 başvuruları 29 Nisan 2026'da başladı ve 7 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek.
e-YÖKDİL 2026/1 (İngilizce - Sosyal Bilimler) sınavı 16 Mayıs 2026'da yapılacak.
e-YÖKDİL 2026/2 (İngilizce - Sağlık Bilimleri) sınavı 17 Mayıs 2026'da yapılacak.
e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce - Fen Bilimleri) sınavı 6 Haziran 2026'da yapılacak.
E-YÖKDİL 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre, e-YÖKDİL sınavlarına yönelik başvuru süreci 29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla başladı.

Adaylar, alanlarına göre belirlenen sınav günlerine kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvuruların son tarihi ise 7 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

E-YÖKDİL 2026 SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl düzenlenecek e-YÖKDİL oturumları branşlara göre şu tarihlerde gerçekleştirilecektir:

e-YÖKDİL 2026/1 (İngilizce - Sosyal Bilimler): 16 Mayıs 2026

e-YÖKDİL 2026/2 (İngilizce - Sağlık Bilimleri): 17 Mayıs 2026

e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce - Fen Bilimleri): 6 Haziran 2026

ETİKETLER
#ösym
#Lisansüstü Eğitim
#Yabancı Dil Sınavı
#Doçentlik
#E-yökdİl
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.