Akademik camiada kariyer basamaklarını yükselmek isteyen çok sayıda aday için beklenen tarih geldi. Lisansüstü eğitim başvurularından doçentlik aşamalarına kadar pek çok alanda geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın dijital versiyonu olan e-YÖKDİL için süreç resmen başlatıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte, adayların hangi tarihlerde başvuru yapacağı ve sınav merkezlerindeki kontenjan bilgileri netleşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ e-YÖKDİL 2026 başvuruları nereden nasıl yapılır? e-YÖKDİL sınav başvuruları başladı Akademik kariyerinde ilerlemek isteyenler için Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın dijital versiyonu olan e-YÖKDİL başvuruları başladı. e-YÖKDİL 2026 başvuruları 29 Nisan 2026'da başladı ve 7 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek. e-YÖKDİL 2026/1 (İngilizce - Sosyal Bilimler) sınavı 16 Mayıs 2026'da yapılacak. e-YÖKDİL 2026/2 (İngilizce - Sağlık Bilimleri) sınavı 17 Mayıs 2026'da yapılacak. e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce - Fen Bilimleri) sınavı 6 Haziran 2026'da yapılacak.

E-YÖKDİL 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre, e-YÖKDİL sınavlarına yönelik başvuru süreci 29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla başladı.

Adaylar, alanlarına göre belirlenen sınav günlerine kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvuruların son tarihi ise 7 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

E-YÖKDİL 2026 SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl düzenlenecek e-YÖKDİL oturumları branşlara göre şu tarihlerde gerçekleştirilecektir:

e-YÖKDİL 2026/1 (İngilizce - Sosyal Bilimler): 16 Mayıs 2026

e-YÖKDİL 2026/2 (İngilizce - Sağlık Bilimleri): 17 Mayıs 2026

e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce - Fen Bilimleri): 6 Haziran 2026