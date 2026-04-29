e-YÖKDİL 2026 başvuruları nereden nasıl yapılır? e-YÖKDİL sınav başvuruları başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akademik camiada kariyer basamaklarını yükselmek isteyen çok sayıda aday için beklenen tarih geldi. Lisansüstü eğitim başvurularından doçentlik aşamalarına kadar pek çok alanda geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın dijital versiyonu olan e-YÖKDİL için süreç resmen başlatıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte, adayların hangi tarihlerde başvuru yapacağı ve sınav merkezlerindeki kontenjan bilgileri netleşti.
ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre, e-YÖKDİL sınavlarına yönelik başvuru süreci 29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla başladı.
Adaylar, alanlarına göre belirlenen sınav günlerine kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvuruların son tarihi ise 7 Mayıs 2026 olarak açıklandı.
Bu yıl düzenlenecek e-YÖKDİL oturumları branşlara göre şu tarihlerde gerçekleştirilecektir:
e-YÖKDİL 2026/1 (İngilizce - Sosyal Bilimler): 16 Mayıs 2026
e-YÖKDİL 2026/2 (İngilizce - Sağlık Bilimleri): 17 Mayıs 2026
e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce - Fen Bilimleri): 6 Haziran 2026