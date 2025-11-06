Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ebru öğretmen feci şekilde can verdi!

Karaman'da hava almak için balkona çıkan 40 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ebru Koçak 5'inci kattan düşerek feci şekilde can verdi. Ebru öğretmen bugün son yolculuğuna uğurlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 15:29

Dün akşam saatlerinde annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Ebru Koçak, hava almak için çıktığı balkon penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düşmüş, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Ebru öğretmen feci şekilde can verdi!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Ebru Koçak için öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde namazı kılındı. Namaza, Koçak'ın ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmen meslektaşları ile öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Ebru Koçak'ın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Ebru öğretmen feci şekilde can verdi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pencereden düşen bebeği havada yakaladı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddialar kan dondurdu: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp, dövdü
ETİKETLER
#ölüm
#cenaze
#karaman
#öğretmen ataması
#Ebru Koçak
#Balık Keraket
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.