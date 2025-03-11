Ece Gürel en son kiminle görüştü? Ölümündeki gizem böyle çözülecek

Belgrad Ormanı'nda kaybının 4. gününde sağ olarak bulunan Ece Gürel, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ardında birçok soru işareti bırakan Ece Gürel'e ne olduğunun gizemi ormanda bıraktığı telefon açılınca ortaya çıkacak.

Kağıthane'de bulunan evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmaya giden Ece Gürel'den haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. 4 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında ise herkesi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Gürel, Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Ece Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

SORU İŞARETLERİNİ TELEFONDAN ÇIKANLAR ÇÖZECEK Mİ?

Ece Gürel'in esrarengiz kaybında akıllarda birçok soru işareti kalırken ormanda bulunan cep telefonu incelemesinin çözebileceği belirtiliyor. Gürel'in Samsung marka cep telefonu henüz açılamadı. Telefonda son olarak kiminle konuştu birilerini arayıp ulaşmak istedi mi incelemeden sonra belli olacak...