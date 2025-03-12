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 | Özge Sönmez

Ece Gürel'in eşi açıkladı! Emniyet son görüştüğü kişilere ulaştı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in gizemli ölümünde soru işaretleri giderilemedi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Ece Gürel'in eşi olayla ilgili merak edilenlere cevap verdi. Eşinin cadılık eğitimi aldığı yönündeki iddialardan haberi olmadığını söyleyen Sezer Gürel, eşini neden ormana tek gönderdiğini de anlattı.

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Ece Gürel'in eşi açıkladı! Emniyet son görüştüğü kişilere ulaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 13:54

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden ve sırra kadem basan mimar Ece Gürel, sağ olarak bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ece Gürel'in neler yaşadığı, ormanda dondurucu havada 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldığı sırrını korurken Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel de katıldığı programda iddialara tek tek cevap verdi.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'den günler sonra şaşırtan hamle

"YÜRÜYÜŞ YOLUNDAN ÇIKMAMIZI İSTEMEZDİ"

Eşinin cadılık eğitimi aldığından haberi olmadığını söyleyen Sezer Gürel, "Sosyal meydanın kötü tarafını gördük. Acımız katlanarak devam ediyor. Eşim dört üniversite mezunu, hala okumayı çok sever. Yarışma programına katılmışlığı var. Astroloji ile ilgileniyordu ama bu başka tarafa çekildi. Acımızı yaşayamadık. Eşimi, niye yalnız bıraktın diyorlar. Ben eşimi mutlu etmeyi severdim. Eşim de kurs almak istediğinde alıyordu. Eline telefon alan bir şey sallıyor. Eşimin benden bir şey saklama imkanı yok. Daha önce Belgrad Ormanı'na geldiğimizde eşimiz yürüyüş yolundan çıkmamızı istemezdi." dedi.

EMNİYET SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLERE ULAŞTI

Eşinin telefonun şifresini bilmediğini söyleyen Sezer Gürel, Emniyet'ten Ece Gürel'in son konuştuğu kişilerin arandığı bilgisinin verildiğini belirtti.

"EŞİM BUNLARA MERAKLIYDI"

Eşinin Belgrad Ormanı'ndan cadı eğitimine katıldığı yönünde bilgisi olmadığını belirten Sezer Güler, "Öyle bir şey olsa, eşimi yalnız bırakmazdım. Ben de giderdim. Eşim sadece bunlara meraklıydı. Ormana kafa dağıtmaya gitmişti." dedi.

PROFİLİNE NEDEN O SAYILARI YAZDI

Ece Gürel'in ölümünün ardından eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Sezer Gürel, Grabovoi sayıları olarak bilinen bu sayılarla ilgili, "Şanslı numaralar dedi, hiç de bilmem anlamam. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astronomi dersleri aldığı için şanslı olduğunu söylerdi. Cadılık kursu gibi şeylere şahit olmadım. Ben çok ilgilenmediğim için bu tarz konularda eşim sosyal medyama yazarken çok ilgilenmedim" şeklinde yanıt verdi.

"Eşinizin de sosyal medyasında var mıydı?" sorusunu da yanıtlayan Sezer, "Bilmiyorum, belki de vardır. Çok eski bir olay bu. Belki de kendinden sildi." dedi.

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