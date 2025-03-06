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 | Özge Sönmez

Ece Gürel'in eşinin sosyal medya hesabındaki sayıların anlamı ortaya çıktı

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gittikten sonra bir daha haber alınamayan mimar Ece Güral 4 gün sonra sağ olarak bulundu. Tüm Türkiye büyük mutluluk yaşarken Ece Gürel'in eşinin profilinde bulunan sayıların anlamı da ortaya çıktı.

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Ece Gürel'in eşinin sosyal medya hesabındaki sayıların anlamı ortaya çıktı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 13:27

İstanbul Kağıthane'deki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden mimar Ece Güral adeta sırra kadem bastı. 2 Mart tarihinde kaybolan Güral'ın ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Belgrad Ormanı yüzlerce ekiple arandı. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu. 4 gün sonra bulunan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olduğu bildirilen Gürel hastanede tedavi altına alınırken ailesi sağ bulunduğu haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

PROFİLİNDEKİ SAYILAR NE ANLAMA GELİYOR

Spritüel konulara ilgisi olduğu öğrenilen Ece Gürel'in eşinin profilinde, '91688 419 818719 914481' sayılarının ne anlama geldiği de ortaya çıktı. Sayılar rastgele gibi gözükse de aslında bu sayılara “Grabovoi Sayıları” deniyor.

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle oluşan frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor.

Sezer'in kullandığı sayıların anlamları ise şöyle:

419 818719 914481: Saygı duyulan bir kişi olmak

91688: Blokajları, Engelleri Kaldırma

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