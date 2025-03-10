Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ece Gürel'in sır dolu ölümünde yeni detaylar! 'Kızımı kurban ettiler'

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gittikten sonra bir daha haber alınamayan Ece Gürel, 4 gün sonra sağ bulunsa da hastanede hayatını kaybetti. Sır dolu kayba ilişkin gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Yayına katılan Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, "Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ece Gürel'in sır dolu ölümünde yeni detaylar! 'Kızımı kurban ettiler'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 12:07

Kağıthane'deki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmaya giden Ece Gürel, 4 gün sonra sağ olarak bulundu. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavisi hastanede devam eden Gürel'den acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ece, hipotermi ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Ece'nin ölümü gizemini korurken yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına katılan baba Muharrem Koçoğlu ve akrabası Muhammet Çalışkan'ın sözleri dikkat çekti.

"ÇIĞLIK SESİ DUYMUŞLAR"

Ece'nin akrabası Muhammet Çalışkan Ece'nin bulunduğu yere vurgu yaparak, "Kaybolduğu 2. günde Neşe Suyu tarafından iki kez çığlık sesi duymuşlar. Oralara baktık bulamadık. Ama Ece orada bulundu." ifadelerini kullandı.

"BENİM KIZIMI KURBAN ETTİLER"

Ece'nin babası Muharrem Koçoğlu 'Cadılık Eğitimi' iddialarına da yanıt verdi. Koçoğlu, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Astrolomi eğitimi alıyordu. Bu saçma sapan şeyleri yapmıyordu. Kızımın hiç böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Böyle bir şey asla olmadı. Oruçlu bu insan. Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabilirler. Bu nasıl Müslümanlık. Bu işin içinde bir iş var. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum." diyerek gözyaşları içinde hislerini anlattı. Anlı, "Ormana cadılık ayini için gitse yanında birileri olurdu. Olaylar nasıl buraya geldi anlamıyorum. Daha adam ne desin." dedi.

EĞİTİM ÜCRETLERİ 60 BİN TL'Yİ BULUYOR

Stüdyodaki isimler 'Cadılık Eğitimi' hakkında ise şunları söyledi:


Bu eğitimlere katılan kişilerden gizlilik sözleşmesi isteniyor. O nedenle eğitimde neler yapıldığını anlatamıyorlar. Hafta sonu olan bu eğitimlerin ücreti 60 bin TL'den başlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! "Ece'ye tuvaletleri temizlettiler"
Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldı?
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.