Ece Gürel'in sır dolu ölümünde yeni detaylar! 'Kızımı kurban ettiler'

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gittikten sonra bir daha haber alınamayan Ece Gürel, 4 gün sonra sağ bulunsa da hastanede hayatını kaybetti. Sır dolu kayba ilişkin gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Yayına katılan Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, "Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kağıthane'deki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmaya giden Ece Gürel, 4 gün sonra sağ olarak bulundu. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavisi hastanede devam eden Gürel'den acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ece, hipotermi ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Ece'nin ölümü gizemini korurken yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına katılan baba Muharrem Koçoğlu ve akrabası Muhammet Çalışkan'ın sözleri dikkat çekti.

"ÇIĞLIK SESİ DUYMUŞLAR"

Ece'nin akrabası Muhammet Çalışkan Ece'nin bulunduğu yere vurgu yaparak, "Kaybolduğu 2. günde Neşe Suyu tarafından iki kez çığlık sesi duymuşlar. Oralara baktık bulamadık. Ama Ece orada bulundu." ifadelerini kullandı.

"BENİM KIZIMI KURBAN ETTİLER"

Ece'nin babası Muharrem Koçoğlu 'Cadılık Eğitimi' iddialarına da yanıt verdi. Koçoğlu, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Astrolomi eğitimi alıyordu. Bu saçma sapan şeyleri yapmıyordu. Kızımın hiç böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Böyle bir şey asla olmadı. Oruçlu bu insan. Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabilirler. Bu nasıl Müslümanlık. Bu işin içinde bir iş var. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum." diyerek gözyaşları içinde hislerini anlattı. Anlı, "Ormana cadılık ayini için gitse yanında birileri olurdu. Olaylar nasıl buraya geldi anlamıyorum. Daha adam ne desin." dedi.

EĞİTİM ÜCRETLERİ 60 BİN TL'Yİ BULUYOR

Stüdyodaki isimler 'Cadılık Eğitimi' hakkında ise şunları söyledi:



Bu eğitimlere katılan kişilerden gizlilik sözleşmesi isteniyor. O nedenle eğitimde neler yapıldığını anlatamıyorlar. Hafta sonu olan bu eğitimlerin ücreti 60 bin TL'den başlıyor.