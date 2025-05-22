Edirne'de ev alev alev yandı: Böyle seferber oldular!

Edirne'de alev alev yanan bir ev küle döndü, mahalleli seferber oldu. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının sıçradığı iki evin de çatısı zarar gördü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı...

Edirne'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken iki evin de çatısı zarar gördü. Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısı zarar gördü.



Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.