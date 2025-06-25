Edirne'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Edirne Uzunköprü yolu üzerinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.
Muhammed Çelik yönetimindeki otomobil, Edirne Uzunköprü yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Feci kazadan 3 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kazada, sürücü Muhammed Çelik, 1 yaşındaki Muhammed Özcan Çelik, Arif Ölçer, Kübra Ölçer ve 28 yaşındaki Yasemin Çelik hayatını kaybetti.
Yaralanan 10 yaşındaki Yaren Naz Çelik‘in tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.