Edirne'de minibüs eve girdi: Evin duvarları yıkıldı!

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı minibüs eve girdi. Evin duvarının yıkıldığı ve minibüsün hasar aldığı kazada yaralanan olmadı.

Kazada evin odunluk kısmı tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. Kaza nedeniyle minibüs ve evde maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.