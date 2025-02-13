Eğitime kar engeli! Yarın okullar tatil edildi

Yurt genelinde etkili olan dondurucu soğuklara kar yağışı da eklendi. Birçok ilde yoğun kar yağışı başladı, hayat durma noktasına geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı giderek şiddetlendi. 14 Şubat için ilk kar tatili haberi geldi. Muş'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (cuma) eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.