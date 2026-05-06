19 Nisan’da yapılan 2026-EKPSS’nin ardından adaylar açısından heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tercih süreci öncesinde puanlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi, her gün ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’ni kontrol ederek güncel duyuruları izliyor. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek olan sonuçlara ilişkin son gelişmeleri ve sorgulama ekranına dair detayları haberimizde topladık.

HABERİN ÖZETİ EKPSS 2026 sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 19 Nisan'da yapılan 2026-EKPSS'nin sonuçlarının 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacağı ve adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebileceği belirtiliyor. EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Sonuçlar, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecek.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Sonuçlar, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla sonuçlarını görüntüleyebilecek.