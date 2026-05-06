Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

EKPSS 2026 sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) sonrasında binlerce adayın dikkati ÖSYM’den gelecek son dakika duyurusuna yöneldi. Kamuda istihdam edilmek isteyen adayların katılım gösterdiği sınavın ardından, "EKPSS sonuçları ilan edildi mi?" sorusu gündemin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile sonuçların açıklanacağı tarih kesinlik kazandı. Peki, EKPSS 2026 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte duyurulacak?

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 22:32

19 Nisan’da yapılan 2026-EKPSS’nin ardından adaylar açısından heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tercih süreci öncesinde puanlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi, her gün Sonuç Açıklama Sistemi’ni kontrol ederek güncel duyuruları izliyor. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek olan sonuçlara ilişkin son gelişmeleri ve sorgulama ekranına dair detayları haberimizde topladık.

19 Nisan'da yapılan 2026-EKPSS'nin sonuçlarının 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacağı ve adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebileceği belirtiliyor.
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Sonuçlar, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla sonuçlarını görüntüleyebilecek.

