EKPSS sınav giriş belgesi nereden alınır? 2026 EKPSS sınav yeri görüntüleme

2026 EKPSS sınav yerlerine ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’den (ÖSYM) beklenen duyuru yapıldı. 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM takvimi kapsamında Nisan ayı içinde düzenlenecek. Sınava kısa süre kala adaylar, EKPSS sınav giriş belgesine yönelik araştırmalarını artırdı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, adayların sınava katılacakları bina ve salonlara yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. EKPSS giriş belgesinde adayların ilgili oturuma katılacağı merkez, bina ve salon bilgileri ile birlikte fotoğrafı bulunacak. Adayların Sınava Giriş Belgesi’nde sınav süresi, ek süre dâhil olmak üzere belirtilecek.

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 18:09

2026 sınav giriş yerleri tarafından ilan edildi. 2026 EKPSS başvuru süreci Şubat ayında sona erdi. Nisan ayında yapılacak sınavda adaylara, engel grupları ve eğitim düzeylerine uygun Genel Yetenek ile Genel Kültür testleri uygulanacak. Engel grupları ve öğrenim seviyelerine göre hazırlanan testler, adayların engel durumlarına uygun sınav uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Sınav Nisan ayında yapılacak. Oturuma ilişkin sınav giriş yerleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2026-EKPSS) başvuru yapan adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav yeri bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni 9 Nisan 2026 günü saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri aracılığıyla temin edebilecek. 19 Nisan 2026 tarihinde yapılacak 2026-EKPSS kapsamında adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak.

19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak 2026-EKPSS için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

