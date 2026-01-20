Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tefenni Belediye Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi birçok kadroda EKPSS tercih sonuçlarına göre alım yapılacak. Tercih işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. İşte EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 09:57

EKPSS tercih işlemleri 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre alımlar Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 81 ilde EKPSS tercihlerine göre alım gerçekleştirilecek. En çok alımlar Ankara'da yapılacakken, en çok alım yapacak olan kurum ise Adalet Bakanlığı oldu. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise başvuru yapan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar tarafından EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları hakkında henüz ÖSYM bir tarih açıklamadı. geçtiğimiz yıl EKPSS tercih işlemleri 27 Ocak 2025 tarihinde sona ermişti. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen değerlendirme süreci ise 12 Şubat tarihine kadar devam etmişti. 12 Şubat 2025'te ise sonuçlar adayların erişimine açılmıştı. Bu yılda benzer bir sürecin işlemesi bekleniyor. Bu kapsamda 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen EKPSS tercih sonuçlarının 4 Şubat 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHLERİ NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN BAKILIR?

EKPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya e-Devlet aracılığıyla sisteme giriş yaparak tercih sonuçlarını öğrenebilecekler. Tercih sonuçlarının ardından adayların belgelerini teslim etme işlemleri başlayacak. Adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde yerleştikleri kurumlara giderek işlemlerini tamamlayacaklar.

#Yaşam
