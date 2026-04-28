2026 EKPSS kura başvuruları, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. Adayların başvuru işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları büyük önem arz ediyor. Peki, EKPSS kura başvuruları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2026 EKPSS kurası hangi tarihte çekilecek?

Özetle

HABERİN ÖZETİ EKPSS yerleştirme başvurusu ne zaman? EKPSS 2026 kurası ne zaman çekilecek? 2026 EKPSS kura başvuruları ÖSYM üzerinden yapılacak olup, başvuru ve sınav tarihleri belirlenmiştir. 2026 EKPSS Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026 EKPSS Kura Başvuruları: 28 Nisan – 13 Mayıs 2026 EKPSS Kura Geç Başvuruları: 03 Haziran – 04 Haziran 2026 Başvurular ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve lise mezunu engelli adaylar kura başvurusu yapabilir.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖNEMLİ TARİHLER

2026 EKPSS ve kura başvuruları için belirlenen önemli tarihler şu şekildedir:

Kura başvuruları için adayların, belirtilen tarih aralığında işlemlerini tamamlamaları zorunludur. Geç başvuru günleri adaylara ek bir imkân sağlasa da, işlemlerin normal başvuru süresi içinde tamamlanması önerilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

EKPSS kura başvurularına, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve lise mezunu engelli adaylar başvuruda bulunabilir. Yükseköğretim mezunu engelli adaylar ise EKPSS sınavına girerek tercih yapma hakkı elde etmektedir. Kura başvurusu gerçekleştirecek adayların, engel durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporuna sahip olmaları ve ÖSYM tarafından belirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.