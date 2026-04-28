Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

EKPSS yerleştirme başvurusu ne zaman? EKPSS 2026 kurası ne zaman çekilecek?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında kura yöntemiyle kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar için 2026 yılı başvuru takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, kura başvuruları bugün itibarıyla başlamış olup belirli bir zaman dilimi boyunca sürecek. Engelli bireylerin kamu kadrolarına atanmasında kritik bir aşama olan EKPSS kura başvuruları, adaylar tarafından titizlikle izleniyor. Peki, EKPSS kura başvuruları ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor?

GİRİŞ:
28.04.2026
23:26
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 23:26

2026 EKPSS kura başvuruları, ’nin resmi web sitesi üzerinden ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. Adayların başvuru işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları büyük önem arz ediyor. Peki, EKPSS kura başvuruları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2026 EKPSS kurası hangi tarihte çekilecek?

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖNEMLİ TARİHLER

2026 EKPSS ve kura başvuruları için belirlenen önemli tarihler şu şekildedir:

  • EKPSS Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026
  • EKPSS Kura Başvuruları: 28 Nisan – 13 Mayıs 2026
  • EKPSS Kura Geç Başvuruları: 03 Haziran – 04 Haziran 2026

Kura başvuruları için adayların, belirtilen tarih aralığında işlemlerini tamamlamaları zorunludur. Geç başvuru günleri adaylara ek bir imkân sağlasa da, işlemlerin normal başvuru süresi içinde tamamlanması önerilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

EKPSS kura başvurularına, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve lise mezunu engelli adaylar başvuruda bulunabilir. Yükseköğretim mezunu engelli adaylar ise EKPSS sınavına girerek tercih yapma hakkı elde etmektedir. Kura başvurusu gerçekleştirecek adayların, engel durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporuna sahip olmaları ve ÖSYM tarafından belirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

