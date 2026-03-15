Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

EKYS soru ve cevap sorgulama! Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, okullara müdür ve müdür yardımcısı belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı. 2026 MEB EKYS’ye ilişkin sınav soruları ile cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı. EKYS için baraj puanı 60 olarak tespit edildi. Yönetici Yetiştirme Programı’nı başarıyla bitiren öğretmenlerin tercih başvuruları 24–26 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak ve atama sonuçları 1 Temmuz’da ilan edilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
EKYS soru ve cevap sorgulama! Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 16:34

Milli Eğitim Bakanlığı () Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 50 ilde yer alan 52 sınav merkezinde, toplam 133 bina ve 1875 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmedi. MEB bünyesinde öğretmen olarak görev yapan 51 bin 324 adayın katıldığı sınavda, çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakikalık yanıt süresi tanındı. Kimlik kartı bulunmayan ya da kimlik belgesinde T.C. kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu. EKYS baraj puanı ile atama takvimi, öğretmenlerin kariyer planlaması açısından belirleyici önem taşıyor. Adaylara, süreci dikkatle izlemeleri ve puan bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

EKYS soru ve cevap sorgulama! Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

EKYS SORU VE CEVAP NEREDEN SORGULANIR?

EKYS’nin tamamlanmasının ardından adaylar, performanslarını değerlendirmek ve netlerini hesaplamak amacıyla MEB EKYS soru kitapçığına ve cevap anahtarına ulaşabilecek. Sorular ile yanıt anahtarı, sınav tarihinden itibaren 10 gün boyunca erişime açık olacak. Sınav sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulacak. EKYS kapsamında tercih yapabilmek için adayların en az 60 puan elde etmesi şartı bulunuyor. Barajı aşan adaylar Yönetici Yetiştirme Programı’na katılacak, programı başarıyla tamamlayan öğretmenler ise tercih hakkı kazanacak.

EKYS soru ve cevap sorgulama! Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

EKYS ATAMA PUANI KAÇ, ATAMALAR NE ZAMAN?

EKYS’de tercih işlemi gerçekleştirebilmek için adayların asgari 60 puan alması gerekiyor. Bu puanı geçen adaylar Yönetici Yetiştirme Programı’na dâhil edilecek ve programı başarıyla bitiren öğretmenler tercih yapma yetkisi elde edecek. EKYS çerçevesinde öğretmen atama süreci şu takvim doğrultusunda planlandı:

  • Tercih Başvuruları: 24 – 26 Haziran 2026
  • Atama Sonuçlarının Duyurulması: 01 Temmuz 2026
  • Tebligat ve İlişik Kesme Süreci: 10 Temmuz 2026

Yönetici Yetiştirme Programı’nı başarıyla tamamlayan adaylar, bu takvim kapsamında yeni görev yerlerine atanacak

ETİKETLER
#meb
#sınav takvimi
#Ekys
#Yönetici Atamaları
#Öğretmenlik Kariyeri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.