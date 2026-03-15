EKYS soru ve cevap sorgulama! Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 50 ilde yer alan 52 sınav merkezinde, toplam 133 bina ve 1875 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmedi. MEB bünyesinde öğretmen olarak görev yapan 51 bin 324 adayın katıldığı sınavda, çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakikalık yanıt süresi tanındı. Kimlik kartı bulunmayan ya da kimlik belgesinde T.C. kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu. EKYS baraj puanı ile atama takvimi, öğretmenlerin kariyer planlaması açısından belirleyici önem taşıyor. Adaylara, süreci dikkatle izlemeleri ve puan bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

EKYS SORU VE CEVAP NEREDEN SORGULANIR?

EKYS’nin tamamlanmasının ardından adaylar, performanslarını değerlendirmek ve netlerini hesaplamak amacıyla MEB EKYS soru kitapçığına ve cevap anahtarına ulaşabilecek. Sorular ile yanıt anahtarı, sınav tarihinden itibaren 10 gün boyunca erişime açık olacak. Sınav sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulacak. EKYS kapsamında tercih yapabilmek için adayların en az 60 puan elde etmesi şartı bulunuyor. Barajı aşan adaylar Yönetici Yetiştirme Programı’na katılacak, programı başarıyla tamamlayan öğretmenler ise tercih hakkı kazanacak.

EKYS ATAMA PUANI KAÇ, ATAMALAR NE ZAMAN?

EKYS’de tercih işlemi gerçekleştirebilmek için adayların asgari 60 puan alması gerekiyor. Bu puanı geçen adaylar Yönetici Yetiştirme Programı’na dâhil edilecek ve programı başarıyla bitiren öğretmenler tercih yapma yetkisi elde edecek. EKYS çerçevesinde öğretmen atama süreci şu takvim doğrultusunda planlandı:

Tercih Başvuruları: 24 – 26 Haziran 2026

Atama Sonuçlarının Duyurulması: 01 Temmuz 2026

Tebligat ve İlişik Kesme Süreci: 10 Temmuz 2026

Yönetici Yetiştirme Programı’nı başarıyla tamamlayan adaylar, bu takvim kapsamında yeni görev yerlerine atanacak