Elazığ-Diyarbakır karayolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi. Meydana gelen feci kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüsün devrildi, çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda arama sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Diyarbakır'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

OTOMOBİL DEVRİLDİ

Öte yandan Diyarbakır'da bir kaza daha meydana geldi. Merkez Kayapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Y.D'nin kullandığı 06 EAK 634 plakalı otomobil, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası yakınlarında refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Y.D, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.