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Elazığ semalarında 'Şişkin Ay' manzarası: Gören telefona sarıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 02:13 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 02:17
Elazığ semalarında &#039;Şişkin Ay&#039; manzarası: Gören telefona sarıldı

Elazığ semalarında gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan "Şişkin Ay" görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran Ay, görenleri hayran bıraktı.

Ayın evreleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay, gece saatlerinde Elazığ semalarında görüldü. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Elazığ semalarında 'Şişkin Ay' manzarası: Gören telefona sarıldı - 1. Resim

Ayın ilk dördün hali gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

Anı kaçırmak istemeyenler telefona sarıldı ve bol bol fotoğraf çekti.

İşte o kareler:

Elazığ semalarında 'Şişkin Ay' manzarası: Gören telefona sarıldı - 2. Resim

Elazığ semalarında 'Şişkin Ay' manzarası: Gören telefona sarıldı - 3. Resim

ŞİŞKİN AY NEDİR?

İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

Ay'ın evreleri sırasıyla isimleri ve tanımları şu şekildedir:

  1. Yeni ay
  2. Hilal
  3. İlk dördün
  4. Şişkin ay
  5. Dolunay
  6. Son dördün

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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