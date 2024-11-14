Elazığ semalarında 'Şişkin Ay' manzarası: Gören telefona sarıldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 02:13 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 02:17
Elazığ semalarında gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan "Şişkin Ay" görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran Ay, görenleri hayran bıraktı.
Ayın evreleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay, gece saatlerinde Elazığ semalarında görüldü. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Ayın ilk dördün hali gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.
Anı kaçırmak istemeyenler telefona sarıldı ve bol bol fotoğraf çekti.
İşte o kareler:
ŞİŞKİN AY NEDİR?
İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.
Ay'ın evreleri sırasıyla isimleri ve tanımları şu şekildedir:
- Yeni ay
- Hilal
- İlk dördün
- Şişkin ay
- Dolunay
- Son dördün
Kaynak: İhlas Haber Ajansı