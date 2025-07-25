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 | Özge Sönmez

Elazığ'da bir kişi polisle çatıştı! Olay yerinde panik anları: 1 polis yaralandı

Elazığ’da intihar edeceğini söyleyen şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polislerle çatıştı. Kurşunlar çevredeki iş yerlerine isabet ederken, bir polis memuru ayağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 12:23

Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi’nde madde etkisi altında olduğu iddia edilen S.B. isimli şahıs, eline aldığı tabanca ile intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalışırken korku dolu anlar yaşandı. S.B., kendisini ikna etmeye çalışan polislere kurşun yağdırdı.

Elazığ'da bir kişi polisle çatıştı! Olay yerinde panik anları: 1 polis yaralandı

POLİSİ AYAĞINDAN VURDU

Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, bir memuru da ayağından yaralandı. polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir kişi polisle çatıştı! Olay yerinde panik anları: 1 polis yaralandı


Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan şahıs özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan Geldi.

Elazığ'da bir kişi polisle çatıştı! Olay yerinde panik anları: 1 polis yaralandı

''BİR POLİSİMİZ MAALESEF AYAĞINDAN YARALANDI''

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Hatipoğlu, ''İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibariyle tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallemize ve Elazığ’ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir kişi polisle çatıştı! Olay yerinde panik anları: 1 polis yaralandı
ETİKETLER
#polis
#yaralı
#silah
#madde bağımlılığı
#intihar girişim
#Elazığ
#Yaşam
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