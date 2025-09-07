Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

Yunus Emre Bulvarı'nda yaşanan olay dehşete düşürdü. Emekli maaşını çekmek için evden çıkan 94 yaşındaki Mehmet İzgi'ye yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpma sonrası ayağı kalkan yaşlı adam hastaneye gitmeyi reddederek yoluna devam etti.

20 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ardından bankaya giden ve parasını çeken İzgi, eve gitmek için yola koyuldu. Aynı yerden yine yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye bu kez başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzgi, bu sefer ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti. İzgi, bugün Hz. Ali Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.