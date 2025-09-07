Menü Kapat
27°
Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

Elazığ'da yaşanan inanılmaz ölüm duyanları şaşkına çevirdi. Yarım saat ara ile 2 otomobilin çarptığı 94 yaşındaki Mehmet İzgi, 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 16:07

Yunus Emre Bulvarı'nda yaşanan olay dehşete düşürdü. maaşını çekmek için evden çıkan 94 yaşındaki Mehmet İzgi'ye yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpma sonrası ayağı kalkan yaşlı adam hastaneye gitmeyi reddederek yoluna devam etti.

Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

20 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ardından bankaya giden ve parasını çeken İzgi, eve gitmek için yola koyuldu. Aynı yerden yine yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye bu kez başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzgi, bu sefer ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti. İzgi, bugün Hz. Ali Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mezarlığına defnedildi.

Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
