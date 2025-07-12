Elazığ'da korkunç olay! Mahalleli fark etti! Vicdansız anne evde doğurduğu bebeğini çöpe attı!

Elazığ'da meydana gelen akılalmaz olayda evde doğum yapan bir kadın, bebeğini binanın önündeki çöp konteynerine atıp tekrar eve girdi. Ağlama sesini duyan mahallelinin fark ettiği bebek sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken anne gözaltına alındı.

"Pes" dedirten olay Elazığ'da meydana geldi. Sabah saatlerinde yabancı uyruklu bir kadın evde doğurduğu bebeğini, evinin önünde bulunan çöp konteynerine atıp etrafı kontrol ettikten sonra tekrar eve girdi. Kadının çöpe bir şey attığını gören ve ağlama sesi duyan mahalleli çöpe baktıklarında şoke eden manzarayla karşılaştı. Çöpte çıplak halde yeni doğmuş bebeği gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından konteynerden alınan ve battaniyeye sarılan bebek bebek, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ardından olay yerine inceleme yapan polis ekipleri, kadını evinde gözaltına aldı. Kanaması olan kadın da polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUĞU DOĞURDU ÇÖPE ATTI"

Olayı gören ve ekiplere haber veren esnaflardan Nazmi Kekeç, "Ben gördüm, kadın dışarı çıkmıştı. Çocuğu doğurdu çöpe attı. Ardından sağa sola baktı. Ardından eve kaçtı. Sonra polisi aradım. Ambulans geldi, çocuğu aldı gitti. Kadını da polis aldı götürdü. Yerler hep kan. Vicdansızlığın daniskası " dedi.

"BEN GELDİĞİMDE ÇOCUK AĞLIYORDU"

Olayı gören vatandaşlardan Kaan Şimşek ise "Çocuğu konteynerin içerisinde gördüm. Ben geldiğimde çocuk ağlıyordu. Herkes pencereden bakıyordu. Sonra telefonla ekiplere haber verdim. Ekipler geldi, bebeği alıp götürdü. Kadını da polisler aldı" diye konuştu.