Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Elazığ'da korkunç olay! Mahalleli fark etti! Vicdansız anne evde doğurduğu bebeğini çöpe attı!

Elazığ'da meydana gelen akılalmaz olayda evde doğum yapan bir kadın, bebeğini binanın önündeki çöp konteynerine atıp tekrar eve girdi. Ağlama sesini duyan mahallelinin fark ettiği bebek sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken anne gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 13:50

"Pes" dedirten olay 'da meydana geldi. Sabah saatlerinde yabancı uyruklu bir kadın evde doğurduğu bebeğini, evinin önünde bulunan konteynerine atıp etrafı kontrol ettikten sonra tekrar eve girdi. Kadının çöpe bir şey attığını gören ve ağlama sesi duyan mahalleli çöpe baktıklarında şoke eden manzarayla karşılaştı. Çöpte çıplak halde yeni doğmuş bebeği gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Elazığ'da korkunç olay! Mahalleli fark etti! Vicdansız anne evde doğurduğu bebeğini çöpe attı!

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından konteynerden alınan ve battaniyeye sarılan bebek, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ardından olay yerine inceleme yapan polis ekipleri, kadını evinde gözaltına aldı. Kanaması olan kadın da polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUĞU DOĞURDU ÇÖPE ATTI"

Olayı gören ve ekiplere haber veren esnaflardan Nazmi Kekeç, "Ben gördüm, kadın dışarı çıkmıştı. Çocuğu doğurdu çöpe attı. Ardından sağa sola baktı. Ardından eve kaçtı. Sonra polisi aradım. Ambulans geldi, çocuğu aldı gitti. Kadını da polis aldı götürdü. Yerler hep kan. Vicdansızlığın daniskası " dedi.

Elazığ'da korkunç olay! Mahalleli fark etti! Vicdansız anne evde doğurduğu bebeğini çöpe attı!

"BEN GELDİĞİMDE ÇOCUK AĞLIYORDU"

Olayı gören vatandaşlardan Kaan Şimşek ise "Çocuğu konteynerin içerisinde gördüm. Ben geldiğimde çocuk ağlıyordu. Herkes pencereden bakıyordu. Sonra telefonla ekiplere haber verdim. Ekipler geldi, bebeği alıp götürdü. Kadını da polisler aldı" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cinayet şüphelisi koca nehir kıyısında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Genç kadın dehşeti yaşadı! Yerlerde sürükleyip zorla arabaya bindirdiler
ETİKETLER
#çöp
#bebek
#suç
#gözaltına alınma
#Elazığ
#Doğurganlık Oranı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.