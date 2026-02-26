Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Elazığ’da yarın okullar tatil mi hava durumu nasıl? 27 Şubat gözler valilik kararında

Elazığ'da okulların tatil edilip edilmeyeceği, hâlihazırda süren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle merak konusu hâline geldi. 27 Şubat 2026 Cuma günü için eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın, Elazığ Valiliği'nden yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, 26 Şubat 2026 Perşembe günü Elazığ ve çevresinde soğuk hava etkisini devam ettirecek. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışlı seyretmesi öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadiseleri yaşanabilir. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Peki, Elazığ’da yarın okullar tatil mi hava durumu nasıl?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
16:18
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
16:18

'da, mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar ve yüksek bölgelerde başlayan kar yağışı dikkat çekti. Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken, gözler Elazığ Valiliği'nden gelecek son dakika duyurularına çevrildi. 13. Bölge Müdürlüğü, 26 Şubat 2026 Perşembe günü için Elazığ ve çevre illere dair değerlendirmesini yayımladı. Yapılan tahminlere göre bölgede etkisini sürdürecek. Havanın genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışı görülebileceği aktarıldı. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceği kaydedildi.

Elazığ’da yarın okullar tatil mi hava durumu nasıl? 27 Şubat gözler valilik kararında

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji verilerine göre, Elazığ'da 27 Şubat Cuma günü hava sıcaklıklarının gündüz 5°C, gece ise 2°C düzeylerinde seyretmesi öngörülüyor. 27 Şubat 2026 Cuma günü için Elazığ Valiliği açıklaması henüz resmi olarak yayımlanmadı. Valilik, meteorolojik verileri ve yol koşullarını değerlendiriyor. Gün boyu devam edecek olan kar sağanakları ve ortalama %95’e ulaşan nem oranı, özellikle taşımalı eğitim yapan öğrenciler için ulaşım risklerini yükseltiyor.

Elazığ’da yarın okullar tatil mi hava durumu nasıl? 27 Şubat gözler valilik kararında

ELAZIĞ HAVA DURUMU

  • Elazığ (Merkez): ~ 3 °C / Çok bulutlu
  • Ağın: ~ 3 °C / Çok bulutlu
  • Alacakaya: ~ 2 °C / Çok bulutlu
  • Arıcak: ~ 1 °C / Kar yağışlı
  • Baskil: ~ 4 °C / Parçalı bulutlu
Elazığ’da yarın okullar tatil mi hava durumu nasıl? 27 Şubat gözler valilik kararında
  • Karakoçan: ~ 1 °C / Kar yağışlı
  • Keban: ~ 4 °C / Parçalı bulutlu
  • Kovancılar: ~ 2 °C / Karla karışık yağmurlu
  • Maden: ~ 2 °C / Çok bulutlu
  • Palu: ~ 2 °C / Karla karışık yağmurlu
  • Sivrice: ~ 2 °C / Çok bulutlu
#hava durumu
#elazığ
#meteoroloji
#soğuk hava
#Kar Tatili
#Yaşam
