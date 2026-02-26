Elazığ’da yarın okullar tatil mi hava durumu nasıl? 27 Şubat gözler valilik kararında

Elazığ'da, mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar ve yüksek bölgelerde başlayan kar yağışı dikkat çekti. Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken, gözler Elazığ Valiliği'nden gelecek son dakika duyurularına çevrildi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 26 Şubat 2026 Perşembe günü için Elazığ ve çevre illere dair hava durumu değerlendirmesini yayımladı. Yapılan tahminlere göre bölgede soğuk hava etkisini sürdürecek. Havanın genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışı görülebileceği aktarıldı. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceği kaydedildi.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji verilerine göre, Elazığ'da 27 Şubat Cuma günü hava sıcaklıklarının gündüz 5°C, gece ise 2°C düzeylerinde seyretmesi öngörülüyor. 27 Şubat 2026 Cuma günü için Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması henüz resmi olarak yayımlanmadı. Valilik, meteorolojik verileri ve yol koşullarını değerlendiriyor. Gün boyu devam edecek olan kar sağanakları ve ortalama %95’e ulaşan nem oranı, özellikle taşımalı eğitim yapan öğrenciler için ulaşım risklerini yükseltiyor.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ (Merkez): ~ 3 °C / Çok bulutlu

Ağın: ~ 3 °C / Çok bulutlu

Alacakaya: ~ 2 °C / Çok bulutlu

Arıcak: ~ 1 °C / Kar yağışlı

Baskil: ~ 4 °C / Parçalı bulutlu