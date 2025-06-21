Elif Nur erkek arkadaşı tarafından öldürüldü! Geride 2 soru kaldı

Bilecik'te 18 yaşındaki Elif Nur, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç kız, hastanede hayatını kaybetti. Olayın faili tutuklandı. Olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun tespit için inceleme başlatıldı.