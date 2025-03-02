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 | Murat Makas

Elon Musk 14. çocuğunu kucağına aldı!

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Elon Musk, 14 çocuğunu kucağına aldı.

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Elon Musk 14. çocuğunu kucağına aldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:44


Dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olan Elon Musk, geniş ailesine bir yeni üye daha ekledi. Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile dördüncü çocuklarını dünyaya getiren Musk, baba olma sevincini bir kez daha yaşadı. Yeni doğan bebeğin ismi ise dikkat çekici: Seldon Lycurgus.

YENİ BEBEĞİN MÜJDESİ X PLATFORMUNDA DUYURULDU

Shivon Zilis, doğum haberini X (eski adıyla Twitter) üzerinden duyurdu. Duygusal bir mesaj paylaşan Zilis, oğlunu “güçlü ve sarsılmaz bir dev, ama kalbi saf altın” sözleriyle tanımladı. Elon Musk ise bu paylaşımı kalp emojisiyle yanıtladı ve mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Musk’ın çocuklarına verdiği sıra dışı isimler daha önce de büyük yankı uyandırmıştı. X Æ A-12, Exa Dark Sideræl, Strider ve Azure gibi isimler, onun geleneksel kalıpların dışına çıkma eğilimini yansıtıyor. Seldon Lycurgus ismi de bilimkurgu ve tarih merakının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ELON MUSK VE BÜYÜK AİLE TUTKUSU

Elon Musk, dünya nüfusunun azalmasına dair endişelerini sık sık dile getiriyor ve büyük aileleri teşvik eden açıklamalar yapıyor. Ünlü milyarder, 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda “Eğer yeterince insan çocuk yapmazsa, medeniyet çökecek. Büyük ailelere bravo!” ifadelerini kullanmıştı.
Şu ana kadar bilinen verilere göre, Musk’ın 14 çocuğu bulunuyor:
•İlk eşi Justine Wilson ile evliliğinden 6 çocuk
•Şarkıcı Grimes ile birlikteliğinden 3 çocuk
•Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile 4 çocuk
Ancak, genç sosyal medya fenomeni Ashley St Clair’in Musk’ın çocuğunun babası olduğu iddiası, spekülasyonları artırdı. Bu iddiaların doğruluğu henüz netleşmemiş olsa da, ünlü iş insanının geniş ailesine yeni isimler eklenebileceği konuşuluyor.

ELON MUSK’IN ÇOCUKLARINA OLAN YAKLAŞIMI

Musk, çocuklarının hayatına doğrudan dahil olmaya özen gösterdiğini belirtiyor. Eğitim konusunda geleneksel yöntemlere mesafeli olan Musk, kendi çocukları için Ad Astra adında alternatif bir okul kurarak sıra dışı bir eğitim sistemi geliştirmişti.
Özellikle yapay zeka, uzay mühendisliği ve girişimcilik konularında eğitim alan çocuklarının gelecekte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Musk’ın bu hamleleri, onun yalnızca teknoloji alanında değil, aynı zamanda ebeveynlik anlayışıyla da fark yarattığını gösteriyor.

MUSK’IN GELECEKTEKİ AİLE PLANLARI NE OLACAK?

Elon Musk, teknoloji dünyasındaki etkisinin yanı sıra, aile hayatıyla da sık sık gündemde yer alıyor. Çocuklarının isimlerinden, onların eğitimine kadar pek çok konuda kendine özgü bir yaklaşım sergileyen ünlü milyarder, “Ne kadar çok çocuk, o kadar iyi” anlayışıyla hareket ediyor gibi görünüyor.

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#Teknoloji
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