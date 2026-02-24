Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar? Zamlı emekli bayram ikramiyesi tarihi

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi tutarı mart ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Yeni yılın ilk aylarında maaş promosyonları ve enflasyon farkı ödemelerini hesaplarında gören emekliler için şimdi en kritik süreç, yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin 2026 yılındaki güncel tutarının belirlenmesi aşamasına geldi. Bayram ikramiyeleri için iki senaryo masada bulunuyor. Yılda iki kez Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler 16 milyon emekli için büyük destek sağlıyor. 2025 yılında uygulanan 4.000 TL'lik tutarın, 2026 yılının ekonomik projeksiyonları ve bütçe disiplini çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI?

Emekli maaşlarına yapılan yılbaşı artışlarının ardından, ikramiyeler için de "güncelleme" beklentisi zirveye çıktı. Ekonomi kulislerinden sızan bilgilere göre, 2026 yılında ödeme tutarları için iki ana formül üzerinde duruluyor: Bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, geçen yıl 4.000 TL olan tutarın 5.000 TL’ye çıkarılması en güçlü seçenek olarak görülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bir emekli, iki bayram toplamında 10.000 TL ikramiye almış olacak. Emekli derneklerinin talepleri ve alım gücünün korunması amacıyla masada tutulan ikinci seçenek ise tutarın 5.500 TL’ye yükseltilmesi. Bu durumda yıllık toplam ödeme 11.000 TL’ye ulaşarak emekliye önemli bir ek katkı sunacak.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşına getirilen yüzde 18,48’lik artışla taban maaşın belirlenmesi sürecinde, gözler şimdi de ikramiye tutarlarına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında hazırlıklar başladı. Etki analizinden sonra belirlenen ikramiye tutarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Ardından ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemenin ramazan ayı içinde Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Bu yıl ramazan bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geçmiş yıllar göz önüne alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.