Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Emekli kartı başvurusu nasıl yapılır ücretsiz ve indirimli haklar neler?

Emekli Kartı uygulaması Türkiye’de emeklilere yönelik hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte daha geniş bir kullanım sahasına ulaştı. SGK aracılığıyla dijital ortamda oluşturulabilen kart sayesinde emekliler; ulaşım indirimlerinden kültür ve sanat faaliyetlerine, kamu tesislerindeki konaklamadan bankacılık işlemlerine kadar pek çok hizmetten ücretsiz ya da indirimli biçimde faydalanabiliyor. Peki, emekli kartı başvurusu nasıl yapılır, ücretsiz ve indirimli haklar nelerdir?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 23:49

Türkiye’de milyonlarca kişinin merak ettiği emekli kartı, Sosyal Güvenlik Kurumu () tarafından emekli statüsündeki yurttaşlara tanınan hakların daha pratik kullanılmasını sağlayan dijital veya fiziki bir kimlik özelliği taşıyor. 2026 yılı itibarıyla uygulamanın kapsamı genişletilirken, EYT kapsamında emekli olanlar dâhil tüm emekliler herhangi bir yaş şartı aranmadan bu imkânlardan yararlanabiliyor.

Emekli kartı başvurusu nasıl yapılır ücretsiz ve indirimli haklar neler?

EMEKLİ KARTI HAKLARI NELER?

Emekli kartına sahip vatandaşlara Türkiye genelinde kültür ve turizm alanında çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler ve ören alanları emeklilere ücretsiz ziyaret fırsatı sağlıyor. Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı gibi ülkenin önde gelen tarihi mekânları bu uygulama kapsamında bulunuyor. Bunun yanı sıra Devlet Tiyatroları temsilleri emeklilere ücretsiz olarak sunulurken, milli park girişlerinde de ücret alınmıyor. Emekliler kamuya ait sosyal tesislerde de kayda değer indirimlerden faydalanabiliyor. Öğretmenevleri, polisevleri, DSİ ve Karayolları tesislerinde konaklama ile yemek bedellerinde yüzde 15 ila yüzde 50 arasında indirim yapılıyor. Bu olanak, özellikle ekonomik tatil planlayan emekliler açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. 2026 düzenlemeleri çerçevesinde emeklilere ulaşım alanında da çeşitli destekler sağlanıyor. Şehirlerarası otobüs biletlerinde en az yüzde 20 indirim uygulanması zorunlu hale getirilirken, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve diğer tren seferlerinde yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda indirim sunuluyor.

Emekli kartı başvurusu nasıl yapılır ücretsiz ve indirimli haklar neler?

EMEKLİ KARTI NASIL ALINIR?

Emekli kimlik kartına erişmek için artık uzun ve zahmetli başvuru işlemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Emekliler, e-Devlet platformu üzerinden ‘SGK Emekli Dijital Kart Oluşturma’ hizmetini kullanarak kısa sürede dijital kartlarını temin edebiliyor. Fiziki kart talep edenler ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine müracaat ederek emekli kimlik kartını alabiliyor.

ETİKETLER
#sgk
#Ulaşım İndirimleri
#Emeklilik Hakları
#Kültür Turizm
#Emekli Kartı
#Yaşam
