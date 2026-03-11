Emekli kartı başvurusu nasıl yapılır ücretsiz ve indirimli haklar neler?

Türkiye’de milyonlarca kişinin merak ettiği emekli kartı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli statüsündeki yurttaşlara tanınan hakların daha pratik kullanılmasını sağlayan dijital veya fiziki bir kimlik özelliği taşıyor. 2026 yılı itibarıyla uygulamanın kapsamı genişletilirken, EYT kapsamında emekli olanlar dâhil tüm emekliler herhangi bir yaş şartı aranmadan bu imkânlardan yararlanabiliyor.

EMEKLİ KARTI HAKLARI NELER?

Emekli kartına sahip vatandaşlara Türkiye genelinde kültür ve turizm alanında çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler ve ören alanları emeklilere ücretsiz ziyaret fırsatı sağlıyor. Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı gibi ülkenin önde gelen tarihi mekânları bu uygulama kapsamında bulunuyor. Bunun yanı sıra Devlet Tiyatroları temsilleri emeklilere ücretsiz olarak sunulurken, milli park girişlerinde de ücret alınmıyor. Emekliler kamuya ait sosyal tesislerde de kayda değer indirimlerden faydalanabiliyor. Öğretmenevleri, polisevleri, DSİ ve Karayolları tesislerinde konaklama ile yemek bedellerinde yüzde 15 ila yüzde 50 arasında indirim yapılıyor. Bu olanak, özellikle ekonomik tatil planlayan emekliler açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. 2026 düzenlemeleri çerçevesinde emeklilere ulaşım alanında da çeşitli destekler sağlanıyor. Şehirlerarası otobüs biletlerinde en az yüzde 20 indirim uygulanması zorunlu hale getirilirken, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve diğer tren seferlerinde yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda indirim sunuluyor.

EMEKLİ KARTI NASIL ALINIR?

Emekli kimlik kartına erişmek için artık uzun ve zahmetli başvuru işlemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Emekliler, e-Devlet platformu üzerinden ‘SGK Emekli Dijital Kart Oluşturma’ hizmetini kullanarak kısa sürede dijital kartlarını temin edebiliyor. Fiziki kart talep edenler ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine müracaat ederek emekli kimlik kartını alabiliyor.