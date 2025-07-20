Emekli maaşı Temmuz 2025 promosyonları güncellendi! En yüksek emekli maaşı promosyonu hangi bankada?

Emekliler için maaş promosyonları, banka seçiminde artık en belirleyici faktörlerden biri haline geldi. Özellikle son yıllarda artan promosyon tutarları, emekli maaşlarına ek bir gelir kapısı sunuyor. Bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek ve sadık müşteri portföyü oluşturmak amacıyla rekabetçi teklifler sunmaya devam ediyor. Temmuz 2025 dönemi de, kamu ve özel bankaların cazip promosyon duyurularıyla başladı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor ve bu yüksek tutarlara ulaşmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR VE NASIL ALINIR?

Emekli promosyonu, emekli maaşını belirli bir bankadan almayı taahhüt eden (genellikle 3 yıl) emeklilere bankaların tek seferlik yaptığı nakit ödemedir. Bu ödeme, emeklilerin maaş aralığına ve bazı durumlarda bankanın ek ürünlerini kullanma taahhüdüne göre değişebilir. Başvuru süreci genellikle oldukça basittir; bankaların şubeleri aracılığıyla, internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden yapılabilir.

TEMMUZ 2025 GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI: BANKA BANKA KARŞILAŞTIRMA

Bankaların Temmuz 2025 dönemine ait güncel promosyon duyuruları ve sundukları maksimum tutarlar şu şekildedir:

Yapı Kredi: Temmuz ayı sonuna kadar SGK Promosyon Taahhüdünü imzalayan emeklilere 27.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Bu tutar, maaş aralığına göre değişen ana promosyonun yanı sıra, ek koşullarla (otomatik fatura ödeme, kredi kartı harcamaları) kazanılabilen ek nakit ödülleri içermektedir.

Türkiye Finans: Temmuz ayı içinde maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emeklilere 26.000 TL'ye varan nakit promosyon ve Bonus ile birlikte ek nakit ödül fırsatı sunuyor. Promosyon tutarı, emekli maaşının aralığına göre 12.000 TL'den başlayıp 26.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

ING: Temmuz ayı boyunca SGK emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ek olarak, otomatik fatura talimatları veya kredi kartı harcamaları gibi ek nakit promosyonlarla toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon kazanma şansı sunmaktadır.

QNB Finansbank: Temmuz ayı sonuna kadar emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 20.400 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Bu tutar, ana promosyonun yanı sıra, otomatik fatura talimatları ve kredi kartı harcamaları için verilen ek ödülleri de kapsar.

Garanti BBVA: Temmuz ayı boyunca emeklilere toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bu, maaş aralığına göre değişen nakit promosyonun yanı sıra, Bonus Kart veya Paracard ile alışverişe kazanılabilen bonusları içermektedir.

İş Bankası: Temmuz ayı içinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya maaşını taşıyan SGK emeklilerine toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Bu, bankanın temel promosyon tutarıdır ve ek koşul genellikle aranmaz.

TEB (Türk Ekonomi Bankası): Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon) kazanma şansı sunuyor.

Denizbank: Temmuz ayı sonuna kadar yeni hesap açan ve 3 yıl süreyle bankadan maaş alma sözü veren emeklilere toplamda 20.000 TL'ye kadar promosyon avantajı sağlıyor. Bu, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek olarak MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ürün sahipliğine bağlı ek promosyonları içeriyor.

Kuveyt Türk: Emeklilik maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan hak sahiplerine 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon tutarı, maaş aralığına göre 7.500 TL'den başlayıp 18.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Akbank: Temmuz ayı boyunca SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ve ek olarak otomatik fatura ödeme talimatları için 2.500 TL nakit ödül ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank): Bu bankalar genellikle daha benzer promosyon tutarları sunar. Maaşını 3 yıl boyunca bu bankalardan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanma imkanı sunmaktadırlar.

PROMOSYON MİKTARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE EN YÜKSEK TEKLİFLERE ULAŞMA YOLLARI

Promosyon tutarı, genellikle emekli maaşının miktarına göre belirlenir:

Maaş Aralığı: Bankalar, belirli maaş aralıkları için (örn. 0-10.000 TL, 10.000-15.000 TL, 15.000 TL üzeri) farklı promosyon tutarları belirler. Maaş arttıkça ana promosyon da artar.

Ek Ürün Kullanımı: En yüksek promosyon tutarlarına ulaşmak için bankaların sunduğu ek ürünleri (otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcama taahhüdü, mobil uygulama kullanımı) yerine getirmek gerekebilir.

Taahhüt Süresi: Promosyonlar genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında verilir.

BAŞVURU SÜRECİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Emekli promosyonu başvuru süreci oldukça basittir. Emekliler, maaşlarını taşımak istedikleri bankanın şubelerine giderek, internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden başvuru yapabilirler.

Kampanya Süreleri: Bankaların promosyon kampanyaları belirli tarihler arasında geçerlidir. Son başvuru tarihlerini (genellikle 31 Temmuz 2025 veya 31 Ağustos 2025) kaçırmayın.

Sözleşme Detayları: Sözleşmeyi imzalamadan önce tüm koşulları (taahhüt süresi, ek ürün şartları, ceza maddeleri) dikkatlice okuyun.

Mevcut Promosyon: Eğer başka bir bankadan promosyon aldıysanız ve taahhüt süreniz devam ediyorsa, maaşınızı taşımanız durumunda cezai şartlar oluşabileceğini unutmayın.

Promosyon yarışı devam ederken, emeklilerin kendi ihtiyaçlarına en uygun bankayı ve en cazip promosyon teklifini seçme fırsatı devam ediyor.