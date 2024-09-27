Emekli olunca yaşanacak yerler! Dingin plajları, tarihi ve doğasıyla mest ediyor

27 Eylül 2024 09:58 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:59

Emekli vatandaşların kuşkusuz en büyük hayalleri arasında sessiz, sakin, huzurlu bir kasabaya yerleşmek var. Yeni emekli olanlar şehir hayatından bunalıp yeşilliğin ve denizin buluştuğu beldeleri tercih edebiliyor. Mutlaka gidilmesi gereken bu yerler sadece emeklilerin değil gençlerin de hayali. İşte emekli olunca yaşayabileceğiniz kasabalar...

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Milyonlarca emekli​ Ocak ayında yapılacak maaş zammı​ haberlerini merakla bekliyor. 2024 yılında Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı görülmüştü. Çalışan veya çalışmayan emekliler maaş zammına göre gelecek planlarını yapıyor. Özellikle sürekli bir işte çalışmayan emekli vatandaşlardan bazıları maaş durumuna göre seyahat​ etmek, gezmek veya başka bir şehre taşınmak isteyebiliyor. Hayatın büyük bir kısmını büyükşehirde geçirmiş ve artık uzaklaşmak isteyenlerin hayalleri arasında yer alan küçük sahil kasabasında yaşamak, özellikle emeklinin hayallerini süslüyor.

EMEKLİ OLUNCA YAŞAYABİLECEĞİNİZ YERLER

Gözlerden uzak, sakin ve rahat yaşayabileceğiniz küçük sahil kasabaları sadece emeklilerin değil gençlerin de hayali… Uzun süre şehir hayatından bunalan emeklilerin yaşayabileceği alternatif bölge ve kasabalar merak ediliyor. İşte emekli olunca mutlaka görmeniz ve yerleşmeniz gereken yerler…

1. Foça, Kozbeyli

Ege'nin incisi İzmir'in taş evleriyle dikkat çeken yemyeşil kasabası camisi ve dibek kahvesiyle adından söz ettiriyor. Foça'ya bağlı belde İzmir'in merkezine yaklaşık olarak 85 kilometre uzakta yer alıyor.

2. Ayvacık, Behram

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy. Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı ile ün salan Behram'da tarih ve doğa ile iç içe olacaksınız. Çanakkale şehir merkezine 92 kilometre, Ayvacık ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta yer alan Behram'ın kuzeyinde Tuzla Çayı, güneyinde ise Edremit Körfezi ile beraber Yunanistan'a ait olan Midilli Adası bulunmaktadır.

3. Kuşadası, Güzelçamlı

Dünyanın en çok oksijen miktarına sahip lokasyonları arasına giriyor. Tarihe tanıklık etmiş belde Yunan, Pers, Osmanlı ve Türk miraslarına bir arada ev sahipliği yapıyor.

4. Fethiye, Göcek

Milyonlarca turistin tercih ettiği bir ilçe. Tarihi Likyalılar dönemine kadar uzanıyor. Mezarları, tiyatroları ve hamamları ile ziyaretçilerinin geçmiş ile bağ kurmasını sağlıyor.

5. Seferihisar, Akarca

Sabaha kadar eğlence mekanlarına ve gürültüye rastlamak pek mümkün değil. Sakin ve huzurlu hayata kapı açıyor. İzmir'in merkezine yaklaşık 66 kilometre olan Akarca, dingin plajlarıyla ünlü.

6. Kaş, Çukurbağ

Çukurbağ adı verilen bu kasaba Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı. Likyalılar zamanından pek çok tarihsel kalıntı, mezar ve şaraphaneye ev sahipliği yapan yarımada, Kaş Yat Limanı'nın güneyinde yer alıyor. Halkın daha çok zeytincilikte uğraştığı söyleniyor.

7. Ayvalık, Küçükköy

Ayvalık şehir merkezine 8 kilometre mesafede sessiz sakin bir köy... Sarımsaklı ve Badavut plajlarına da bir hayli yakın. Şeytan Sofrası, Cennet Tepesi ve Cunda Adası ve Ayvalık'ın toplam 22 adasına komşu Küçükköy, eski adıyla 'Yeniçarohori' taş binaları ve doğal güzellikleriyle sizi cezbedebilir.

8. Marmaris, Turunç

Önemli tatil merkezi Marmaris yine her sene yabancı ve yerli turistlerin ilgi odağı. Turunç, eski bir balıkçı kasabası olması ile bilinir. Denizi ve yeşiliyle emeklilerin tam hayal edebileceği bir yer.

9. Dikili, Bademli

Merkeze yakın olan Bademli halk plajları ve sessizliğiyle dikkat çekiyor. Hayıtlı Koyu, Zindancık Koyu, Killik Koyu gibi eşsiz koyları bulunan Bademli İzmir'e 2 saat, Ayvalık'a ise 1 saatlik bir mesafede yer alıyor.

10. Ula, Akyaka

Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yer alan Akyaka Sakartepe Dağı'nın güneyinde yer alır. Azmak Nehri, Akyaka Limanı, Akyaka Plajı, Azmak Kaya Mezarları, Çınar Plajı gibi pek çok gezi yerine sahip.

EMEKLİLERİN GEZİP GÖRMESİ GEREKEN ALTERNATİF MEKANLAR

Emekli vatandaşların sadece gezip görmesi gereken alternatif yerler de var. Diyarbakır Behram Paşa Cami, Mesudiye Medresesi, Malabadi Köprüsü; Şanlıurfa Göbeklitepe, Harran, Balıklıköy; Nevşehir, Kapadokya; Gaziantep, Zeugma, Bakırcılar çarşısı...

Karadeniz Bölgesi'nde Giresun, Ordu'nun köyleri ve sahile yakın beldeleri de alternatifler arasında. Özellikle Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Denizevleri, Türkiş, Çarşamba (sahil köyleri) emekli vatandaşların taşınabileceği bölgelere alternatif olabilir. Trabzon Uzungöl, Rize'nin yaylaları ve Artvin'e bağlı köyler yeşillik ve huzurlu hayatıyla emeklilerin görebileceği yerler arasında. Kırıklareli Kıyıköy, Yalova Şelale de tercih edilebilir.